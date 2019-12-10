Бортников рассказал, сколько ячеек террористов раскрыли в РФ с начала года

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В России с начала года разоблачили 78 ячеек международных террористов и пресекли все попытки терактов, заявил глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Об этом сообщает РИА Новости.
Он отметил, что слаженная работа силовиков позволила "предотвратить подавляющее большинство террористических проявлений и не допустить совершения терактов".
В публикации на сайте НАК по итогам заседания отмечается, что в ходе контртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий с начала года были нейтрализованы 32 боевика, задержаны 41 главарь банд, 241 бандит и 606 пособников.
К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.