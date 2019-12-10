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Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников

Бортников рассказал, сколько ячеек террористов раскрыли в РФ с начала года

© Sputnik / Алексей Никольский
Общество
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По словам директора ФСБ РФ, слаженная работа силовиков позволила "предотвратить подавляющее большинство террористических проявлений и не допустить совершения терактов".

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В России с начала года разоблачили 78 ячеек международных террористов и пресекли все попытки терактов, заявил глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Пресечена деятельность 78 законспирированных ячеек международных террористических организаций, члены которых планировали теракты на объектах социальной сферы, нападения на сотрудников правоохранительных органов и иные преступления террористической направленности", — сказал генерал на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК).

Он отметил, что слаженная работа силовиков позволила "предотвратить подавляющее большинство террористических проявлений и не допустить совершения терактов".

В публикации на сайте НАК по итогам заседания отмечается, что в ходе контртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий с начала года были нейтрализованы 32 боевика, задержаны 41 главарь банд, 241 бандит и 606 пособников. 

К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.

Теги:
Александр Бортников, Борьба с терроризмом, Террористы, Россия, ФСБ



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