Бортников рассказал, сколько ячеек террористов раскрыли в РФ с начала года

По словам директора ФСБ РФ, слаженная работа силовиков позволила "предотвратить подавляющее большинство террористических проявлений и не допустить совершения терактов".

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В России с начала года разоблачили 78 ячеек международных террористов и пресекли все попытки терактов, заявил глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Об этом сообщает РИА Новости.

"Пресечена деятельность 78 законспирированных ячеек международных террористических организаций, члены которых планировали теракты на объектах социальной сферы, нападения на сотрудников правоохранительных органов и иные преступления террористической направленности", — сказал генерал на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК).

Он отметил, что слаженная работа силовиков позволила "предотвратить подавляющее большинство террористических проявлений и не допустить совершения терактов".

В публикации на сайте НАК по итогам заседания отмечается, что в ходе контртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий с начала года были нейтрализованы 32 боевика, задержаны 41 главарь банд, 241 бандит и 606 пособников.

К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.