12:12 11 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.88
  • EUR10545.67
  • USD9537.55
Поиск
Автомобильное движение в Ташкенте

Платная парковка и сбор за владение авто: что ждет водителей Узбекистана

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
15402
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/840/59/8405977.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191211/12986583/Platnaya-parkovka-i-sbor-za-vladenie-avto-chto-zhdet-voditeley-Uzbekistana.html

Сборы могут вводиться только на основе широкого общественного обсуждения с учетом уровня доходов населения конкретной административно-территориальной единицы.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. В Узбекистане вводится ежегодный сбор за владение автомобилем и специальный сбор на топливо на развитие региональных дорог, сообщается на правовом портале.

"Кенгашам народных депутатов областей и Ташкента дано право вводить специальный сбор в размере не более 25 сумов за единицу топлива на развитие региональных дорог. Сбор взимается при реализации автозаправочными и газозаправочными станциями бензина, дизельного топлива, сжиженного и сжатого газа конечному потребителю", - говорится в сообщении.

Также предоставлено право вводить ежегодный сбор за владение автомобилем, который будет зависеть от мощности двигателя. Он будет направляться в бюджет района или города с целевым использованием на ремонтные и эксплуатационные работы на региональных дорогах этого района или города.

В Узбекистане появится единая компания по строительству дорог >>

Однако все сборы могут вводиться только на основе широкого общественного обсуждения с учетом уровня доходов населения конкретной административно-территориальной единицы и по согласованию с Министерством финансов.

"Дополнительно указом Совету Министров Каракалпакстана и хокимиятам областей и столицы предоставлено право устанавливать плату за пользование парковочными местами вдоль автомобильных дорог и улиц с целью упорядочения движения и рационального использования дорожно-транспортной инфраструктуры, а также повышения ответственности участников дорожного движения", - говорится в сообщении.

Они также будут определять размеры базовых ставок сбора за проведение технического осмотра транспортных средств и дополнительных коэффициентов к базовой ставке сбора, дифференцируемых исходя из мощности двигателя.

Теги:
ремонт дорог, дороги, дорога, сбор денег, сбор, автомобилисты, автомобили, автомобиль, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Открытие филиала МГИМО в Ташкенте
Альма-матер для дипломатов: в Ташкенте открылся филиал МГИМО
Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины по милитаризации Крыма
С широко закрытыми глазами: в ООН приняли резолюцию о "милитаризации" Крыма
Наблюдатель на выборах: права и запреты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться