Платная парковка и сбор за владение авто: что ждет водителей Узбекистана

Сборы могут вводиться только на основе широкого общественного обсуждения с учетом уровня доходов населения конкретной административно-территориальной единицы.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. В Узбекистане вводится ежегодный сбор за владение автомобилем и специальный сбор на топливо на развитие региональных дорог, сообщается на правовом портале.

"Кенгашам народных депутатов областей и Ташкента дано право вводить специальный сбор в размере не более 25 сумов за единицу топлива на развитие региональных дорог. Сбор взимается при реализации автозаправочными и газозаправочными станциями бензина, дизельного топлива, сжиженного и сжатого газа конечному потребителю", - говорится в сообщении.

Также предоставлено право вводить ежегодный сбор за владение автомобилем, который будет зависеть от мощности двигателя. Он будет направляться в бюджет района или города с целевым использованием на ремонтные и эксплуатационные работы на региональных дорогах этого района или города.

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Однако все сборы могут вводиться только на основе широкого общественного обсуждения с учетом уровня доходов населения конкретной административно-территориальной единицы и по согласованию с Министерством финансов.

"Дополнительно указом Совету Министров Каракалпакстана и хокимиятам областей и столицы предоставлено право устанавливать плату за пользование парковочными местами вдоль автомобильных дорог и улиц с целью упорядочения движения и рационального использования дорожно-транспортной инфраструктуры, а также повышения ответственности участников дорожного движения", - говорится в сообщении.

Они также будут определять размеры базовых ставок сбора за проведение технического осмотра транспортных средств и дополнительных коэффициентов к базовой ставке сбора, дифференцируемых исходя из мощности двигателя.