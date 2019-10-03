В Узбекистане появится единая компания по строительству дорог

Скоростные автобаны, новое покрытие, частные партнеры, реклама на дорогах и другие нововведения от Шавката Мирзиёева.

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. Президент республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам развитию дорожного хозяйства и широкого привлечения инвестиций в эту сферу, сообщается на официальном сайте.

На совещании обсуждены вопросы развития этой сферы, стабильного финансирования проектов дорожного строительства.

В частности, было отмечено о необходимости активного привлечения международных организаций и частных партнеров к строительству и ремонту автодорог, а также даны указания по реализации на основе такого партнерства 18 крупных проектов, охватывающих 1,6 тысячи километров дорог международного и государственного значения.

Большое внимание будет уделено строительству скоростных автобанов при участии частных партнеров.

Шавкат Мирзиёев раскритиковал ситуацию с тем, что ряд дорожных мостов и эстакад нуждаются в ремонте, а некоторые вообще заброшены. И поставил задачу провести инвентаризацию всех мостов и восстановить их.

Президент также упомянул слабое участие регионов в ремонте внутренних дорог, а перед Министерством финансов поставлена задача внедрить порядок, в соответствии с которым средства республиканского бюджета будут выделяться на дороги общего пользования, а средства местных бюджетов - на внутренние дороги.

Полномочие по выдаче разрешений на размещение средств рекламы на дорогах общего пользования предложено передать Государственному комитету по автомобильным дорогам.

Также, по мнению президента страны, необходимо образовать рабочую группу по коренному реформированию автодорожной сферы из числа представителей заинтересованных министерств и ведомств и разработать Стратегию развития автомобильных дорог на 2020-2030 годы. В ней в первую очередь будут определены меры по кардинальному совершенствованию системы управления автодорогами.

В настоящее время Госкомитет по автомобильным дорогам выполняет функции и заказчика, и подрядчика, и эксплуатанта, вследствие чего предприятия сферы не могут участвовать в международных проектах.

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В связи с этим планируется вывести строительные организации из системы комитета и организовать на их базе акционерную компанию "Узавтойул".

Также была отмечена необходимость создания совместно с германскими партнерами проектного института в сфере автодорожного строительства, кардинального пересмотра нормативных актов в области строительства дорог с учетом особенностей климата и транспортного движения нашей страны.

С учетом растущих объемов производства цемента в Узбекистане было поручено поэтапно перевести строящиеся заново и реконструируемые дороги государственного значения на цементобетонное покрытие.

Будет сформирована электронная база всех дорог и программа по установке специальных измерительных средств для перевозящих грузы фур.