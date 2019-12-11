В Москве обсудили меры безопасности на узбекских парламентских выборах на территории РФ

В преддверии выборов в узбекский парламент в российскую столицу прибыла делегация из Узбекистана во главе с зампредом СГБ А.Усмановым и первым замглавой МВД А.Ташпулатовым. На повестке - обсуждение вопросов обеспечения безопасности в ходе выборов в парламент РУ.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. На участках для голосования на выборах в нижнюю палату узбекского парламента на территории России готовы приняты все необходимые меры безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД республики.

Для обсуждения вопросов безопасности в ходе голосования на узбекистанских парламентских выборах на территории РФ в Москву прибыла делегация из Узбекистана во главе с зампредом СГБ Алишером Усмановым и первым замглавой МВД Азизом Ташпулатовым.

По сообщению пресс-службы узбекского МВД в беседе с первым заместителем министра внутренних дел Александром Горовым и сотрудниками аппарата российского правительства узбекские делегаты обсудили принятые меры по обеспечению безопасности избирателей - узбекских граждан, которые в силу разных обстоятельств на данный момент находятся на территории Российской Федерации.

На территории РФ организованы восемь постоянных, а также 57 передвижных избирательных участков. Ранее, в беседе с журналистами, советник по политическим вопросам посольства Узбекистана в РФ Закир Закитов сообщал, что для голосования на парламентских выборах будут организованы семь участков на территории дипмиссии в Москве и при генконсульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Екатеринбурге. Участок для голосования будет открыт в Москве в представительстве узбекского агентства по вопросам внешней трудовой миграции.

Согласно данным ЦИК республики, на 9 декабря в едином списке избирателей зарегистрированы 20,53 миллиона человек, в том числе 1,79 миллиона избирателей прикреплены к избирательным участкам, созданным за рубежом. Впервые в практике выборов в Узбекистане граждане страны, проживающие за рубежом и не состоящие на консульском учете, смогут участвовать в голосовании. По официальным данным, за пределами страны в настоящий момент проживают более 2,5 миллиона узбекистанцев, в том числе в РФ – около 2 миллионов человек.

Сколько узбекистанцев смогут проголосовать за рубежом на выборах в парламент

Выборы, к которым допущены пять партий -Либерально-демократическая партия Узбекистана, Народно-демократическая партия Узбекистана, Демократическая партия "Миллий тикланиш", Социал-демократическая партия "Адолат", Экопартия - состоятся 22 декабря. Досрочное голосование пройдет 12-18 декабря.