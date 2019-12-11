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Растения в пробирках

В Узбекистане появится завод по переработке лекарственных растений

© CC BY-SA 2.0 / CIAT / genebank5
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191211/12989806/V-Uzbekistane-poyavitsya-zavod-po-pererabotke-lekarstvennykh-rasteniy.html

Завод по исследованию и переработке лекарственных растений в Нукусе планирует построить китайская компания Yilin Bagu Group.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Китайская компания Yilin Bagu Group намерена построить в Нукусе завод по исследованию и переработке лекарственных растений. На их основе будет выпускаться линейка фармацевтических препаратов.

Накануне в Агентстве по привлечению иностранных инвестиций Узбекистана в Ташкенте прошла встреча с гендиректором китайской компании Екатериной Ху.

Встреча представителей агентства по привлечению иностранных инвестиций Узбекистана с гендиректором Yilin Bagu Group Екатериной Ху
UzIPA
Встреча представителей агентства по привлечению иностранных инвестиций Узбекистана с гендиректором Yilin Bagu Group Екатериной Ху

Как рассказала Екатерина Ху, идет подготовка к открытию Китайско-узбекского центра традиционной медицины. В проект уже вложено около пяти миллионов долларов, причем особое внимание уделено оснащению центра самым современным медицинским оборудованием.

По ее словам, завод по переработке лекарственных растений в качестве сырья будет использовать ферулу. На основе этого растения будет создана линейка фармацевтических препаратов.

Инвесторы также запросили подробную информацию по предоставляемым им льготам на территории свободных экономических зон и вне ее.

В ходе встречи стороны также обсудили вопрос освобождения от уплаты НДС товаров, ввозимых в страну для строительства, и оборудования проектируемого завода.

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Теги:
лекарственные растения, здоровье, Медицина, Китай, Узбекистан



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