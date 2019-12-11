В Узбекистане появится завод по переработке лекарственных растений

Завод по исследованию и переработке лекарственных растений в Нукусе планирует построить китайская компания Yilin Bagu Group.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Китайская компания Yilin Bagu Group намерена построить в Нукусе завод по исследованию и переработке лекарственных растений. На их основе будет выпускаться линейка фармацевтических препаратов.

Накануне в Агентстве по привлечению иностранных инвестиций Узбекистана в Ташкенте прошла встреча с гендиректором китайской компании Екатериной Ху.

UzIPA Встреча представителей агентства по привлечению иностранных инвестиций Узбекистана с гендиректором Yilin Bagu Group Екатериной Ху

Как рассказала Екатерина Ху, идет подготовка к открытию Китайско-узбекского центра традиционной медицины. В проект уже вложено около пяти миллионов долларов, причем особое внимание уделено оснащению центра самым современным медицинским оборудованием.

По ее словам, завод по переработке лекарственных растений в качестве сырья будет использовать ферулу. На основе этого растения будет создана линейка фармацевтических препаратов.

The Latin word for the plant was ferula, which is now used as the genus name of a related plant.

Fennel was prized by the ancient Greeks and Romans who used it as medicine, food, and insect repellent.

A fennel tea was believed to give courage to the warriors prior to battle. pic.twitter.com/NwdBnSceWv — Hiromi Universe (@OnigiriAction1) October 25, 2019

Инвесторы также запросили подробную информацию по предоставляемым им льготам на территории свободных экономических зон и вне ее.

В ходе встречи стороны также обсудили вопрос освобождения от уплаты НДС товаров, ввозимых в страну для строительства, и оборудования проектируемого завода.