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Следственный изолятор, архивное фото

Только личное обращение и раскаяние дает шанс на помилование - прокуратура

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191211/12992211/V-prokurature-prokommentirovali-pomilovanie-92-zaklyuchennykh.html

Несколько дней назад глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев помиловал 92 человека, большинство из которых принимали участие в деятельности запрещенных организаций. При этом прошение о помиловании должен подавать сам заключенный, осознавший свою вину и готовый к исправлению.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Накануне праздника Дня Конституции стало известно, что большинство из тех, кого президент страны помиловал, были участниками запрещенных организаций. Об этом сообщила заместитель генпрокурора Светлана Артыкова, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Заключенный за решеткой
Рамиль Ситдиков
В честь Дня конституции президент помиловал 92 заключенных

Ранее Шавкат Мирзиёев подписал Указ "О помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления".

Помилованы были 92 гражданина, "которые по неведению совершили преступление, но чистосердечно раскаялись в содеянном и твердо встали на путь исправления".

"Из этих 92 человек 79 являются лицами, которые были вовлечены в деятельность запрещенных организаций. Я лично прочитала их приговоры, побеседовала с ними напрямую. Некоторые хранили  листовки, у кого-то были диски, а некоторые посещали какие-то собрания ... одним словом, они не являются непосредственно предателями родины", - заявила Артыкова в ходе брифинга в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

По ее словам, в то время, когда эти люди были осуждены, законодательство было очень суровое и предполагало большой срок тюремного заключения. По этой причине Шавкат Мирзиёв помиловал эту категорию лиц, отметила она.

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Артикова также сказала, что комиссия до сих пор ведет активную деятельность, и, если подсудимый лично обратится, его заявление, безусловно, будет отдельно рассмотрено.

"Часто родители или супруги осужденных обращаются на выездных приемах. Однако такие жалобы не будут рассматриваться комиссией, поскольку осужденный сам должен обратиться напрямую", - пояснила заместитель генпрокурора.

Напомним, в рамках реализации Указа ответственным министерствам и ведомствам поручено оказать содействие помилованным лицам в возвращении к семье и близким, социальной адаптации, привлечении к полезному труду, избрании здорового образа жизни и занятии достойного места в обществе.

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Теги:
заключенный, Шавкат Мирзиёев, помилование, Узбекистан



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