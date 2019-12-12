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Ночной Ташкент: столица может перейти на 24-часовой режим работы - СМИ

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191212/12995566/Nochnoy-Tashkent-stolitsa-mozhet-pereyti-na-24-chasovoy-rezhim-raboty---SMI.html

Если все одобрят, то в Ташкенте можно будет гулять до утра: все музеи, рестораны и другие заведения не закроются.

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. Ташкент становится все более открытым для туристов: выдвинуто предложение о переходе культурных и увеселительных заведений столицы республики на 24-часовой режим работы, пишет Uz24.

"В Ташкенте все музеи, театры, кафе, рестораны, кино и парки будут работать круглосуточно", - говорится в сообщении.

Напомним, в июле было принято постановление правительства республики "О дополнительных мерах по обеспечению общественной безопасности на предприятиях общественного питания и развлекательных объектах, действующих в ночное время".

Тогда принимать посетителей по ночам получили право заведения, имеющие систему видеонаблюдения со сроком хранения записей не менее 30 дней.

В Узбекистане кафе и рестораны смогут работать круглосуточно >>

Также в списке требований — наличие освещенной прилегающей территории, средств пожаротушения, аптечек, табличек со схемами эвакуации, номерами телефонов экстренных и спасательных служб — на видных местах.

Руководитель объекта должен отчитаться перед территориальными органами внутренних дел о выполнении всех условий. 

Теги:
кафе, ресторан, музей, бар, Культура, развлечение, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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