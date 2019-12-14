Везение или попытка ограбления - ГУВД поймали мошенника

Узнав номер и код карты, злоумышленник получил, таким образом, полный доступ к денежным средствам потерпевшего и сняли все имевшиеся на счету деньги – шесть миллионов сумов.

ТАШКЕНТ, 14 дек - Sputnik. В ГУВД г. Ташкента обратился гражданин, который сообщил, что в августе этого года ему на телефон с неизвестного номера в мессенджере Telegram пришло извещение о том, что он стал победителем конкурса, якобы проводимого системой мобильного банкинга Click, и выиграл 100 тысяч сумов.

Сумму выигрыша неизвестный обещал перечислить на банковскую карту и для этого попросил написать 16-значный номер карты и сообщить код-подтверждение, приходящее на телефон в виде смс.

Узнав номер и код карты, злоумышленник получил, таким образом, полный доступ к денежным средствам потерпевшего и снял все имевшиеся на счету деньги – шесть миллионов сумов.

Сотрудниками уголовного розыска было установлено, что денежные средства с банковской карты пострадавшего были переведены на пластиковую карту 17-летнего У. З. Последний является уроженцем Кашкадарьинской области и в настоящее время учится в одном из столичных вузов.

Юноша пояснил сотрудникам органов внутренних дел, что в начале августа текущего года неизвестный посредством мессенджера Telegram попросил его помочь с добавлением подписчиков на Telegram-каналы "Ноёббек", "Афоризмлар" и "Янгиликлар" за определенную плату. Спустя несколько дней после выполнения услуги по добавлению подписчиков, на карту У. З. была переведена сумма в размере 6.000.000 сумов с карты потерпевшего.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий сотрудники ГУВД Ташкента установили, что владельцем упомянутых выше каналов в мессенджере Telegram является уроженец Сырдарьинской области 18-летний Жавохир М.

27 ноября 2019 года, судом по уголовным делам Коканда Жавохир М. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 168 ("Мошенничество") Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Ввиду того, что на момент совершения преступления Жавохир не достиг совершеннолетия, суд назначил ему наказание условно с испытательным сроком один год.

В настоящее время по факту завладения путем обмана чужими денежными средствами в отношении Жавохира М. возбуждено уголовное дело по части 3, пункты "а", "б", статьи 168 ("Мошенничество") Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Обвиняемый полностью возместил ущерб потерпевшему, в связи с чем суд избрал меру пресечения в виде подписки о надлежащем поведении.

Следствие продолжается. Ведется проверка причастности подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

Уважаемые граждане! Если вы получали сообщения о том, что вы стали победителем каких-либо конкурсов, не сообщайте никому номер вашей карты и пришедший вам код! Если все же это произошло, немедленно обратитесь в ГУВД Ташкента по телефонам 102, 71-232-30-40, 71 – 232-40-50.