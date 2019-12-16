Операторам наружной рекламы ограничили срок для устранения недостатков

До 26 декабря рекламным агентствам надлежит оборудовать свои конструкции информацией об их имущественной принадлежности (номер телефона или название компании).

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. Главным управлением строительства города Ташкента в адрес рекламных агентств – владельцев столичных рекламных конструкций было разослано письмо с извещением о недостатках, выявленных по итогам визуальной инвентаризации.

Было установлено, что значительная часть билбордов не оснащена информацией об имущественной принадлежности конструкций какому-либо физическому или юридическому лицу. Кроме того, подавляющее большинство рекламных щитов повреждены ржавчиной, не покрашены, сами рекламные баннеры во многих случаях либо выцвели, либо порваны, что пагубно сказывается на облике столицы.

Комментируя событие, заместитель директора Агентства по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете Республики Узбекистан Аъзам Бешимович Курбанов отметил:

"Пришло время навести порядок в такой чувствительной сфере, которой по определению является рынок внешней рекламы. Я как представитель регулятора приветствую инициативу Главного управления строительства, направленную на идентификацию конструкций, а также приведение их в надлежащее состояние. Те, кто хочет и может заниматься этим бизнесом, обязаны соблюдать установленные правила – это всё, что требует от них общественность и государство".

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Согласно требованию, изложенному в письме, в срок до 26 декабря рекламным агентствам надлежит оборудовать свои конструкции информацией об их имущественной принадлежности (номер телефона или название компании).

Помимо этого, агентствам вменяется в обязанность осмотр своего имущества и приведение его в удовлетворительное техническое состояние.

Председатель Ассоциации коммуникационных агентств Узбекистана Алишер Нажмитдинов отметил, что участники рынка должны мобилизоваться и продемонстрировать ответственный подход. Требование регулятора предусматривает в случае неисполнения предписания активацию процедуры по демонтажу и утилизации бесхозных конструкций.