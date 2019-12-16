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Работа Казанского ликеро-водочного завода

Российским экспертам показали, как работают узбекские спиртзаводы

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191216/13027459/Rossiyskim-ekspertam-pokazali-kak-rabotayut-spirtzavody-v-Uzbekistane.html

Ранее РФ и РУз договорились об организация экспертных консультаций по вопросам лицензирования и маркировки, а также внедрения автоматизированной информационной системы учета объема алкогольной продукции.

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Эксперты Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка России изучили работу четырех спиртзаводов и трех вино-водочных предприятий в Узбекистане, сообщили в пресс-службе Министерства финансов республики.

Алкогольная продукция
© Sputnik / Сергей Пятаков
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Российская делегация посетила заводы "Бектемир спирт", "Биокимё", "Андижон биокимё", "Кукон-спирт" и предприятия "Фаровон", "Тошкентвино комбинати", "Фергана Франс".

По данным пресс-службы Минфина, после встреч и переговоров с руководителями и технологами эксперты подготовили проект приказа и несколько рекомендаций относительно установки электронных счетчиков.

Напомним, организация экспертных консультаций по вопросам лицензирования и маркировки, а также внедрения автоматизированной информационной системы учета объема алкогольной продукции предусмотрена меморандумом, подписанным 17 октября между Инспекцией по регулированию алкогольного и табачного рынка при Министерстве финансов Узбекистана и Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка РФ.

Теги:
Россия, Узбекистан, алкогольная продукция, алкоголь



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