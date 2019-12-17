В ГУВД заверили, что при проведении работ по открытию разворота деревья вырубаться не будут, а кустарники планируется пересадить.

ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. В Ташкенте откроют разворот в районе Ташкентской медицинской академии, сообщает ГУВД.

ГУВД В Ташкенте откроется разворот в районе старого ТашМИ

С такой инициативой выступило ГУВД Ташкента.

"Для удобства водителей откроется разворот с улицы Мовароуннахра на улицу Абдулла Кадыри в районе расположения Ташкентской медицинской академии (старое ТашМИ)", - говорится в сообщении.

В настоящее время прорабатывается решение данного вопроса с минимальными затратами.

Также в ГУВД заверили, что при проведении работ по открытию разворота деревья вырубаться не будут, а кустарники планируется пересадить.

Трехуровневая транспортная развязка в Ташкенте будет сдана к концу года >>

Напомним, новую трехуровневую транспортную развязку в Ташкенте сдадут уже к концу 2019 года. Данная развязка находится на одном из самых загруженных дорожных участков Ташкента, на перекрестке улиц Ахангаран и Махтумкули.

Суммарная длина трехуровневого путепровода составит 618 метров, ширина - 30 метров. Круговая трасса рассчитана на шесть автомобильных полос. Каждое направление автомобильного проезда будет трехполосным. Данный участок пути оснастят системами освещения и водоотведения.