Пенсионная реформа в Узбекистане: достойные выплаты и полная автоматизация

В Агентстве информации и массовых коммуникаций состоялась пресс-конференция, посвященная подведению итогов деятельности внебюджетного пенсионного фонда при Минфине Узбекистана. Руководитель фонда Бахром Ашрафханов рассказал о планах и достигнутых результатах.

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Узбекистан в ближайшее время намерен реформировать пенсионную систему, чтобы она стала сбалансированной. О деталях проекта рассказал исполняющий обязанности внебюджетного пенсионного фонда Бахром Ашрафханов.

По его словам, главный вопрос в этом проекте – финансовый.

"С прошлого года государственный бюджет выделяет средства для компенсации фонду, таким образом государство гарантирует выплату своим гражданам. В 2019 году доходы Пенсионного фонда составили 24,2 триллиона сумов, а расходы – 28,9 триллиона. Для покрытия дефицита бюджет выделил около 4 триллионов сумов, а на следующий год утверждена сумма в 8 триллионов сумов", — подчеркнул Ашрафханов.

Он добавил, что снижение налоговой нагрузки и упразднение социальных отчислений в 2019 году с одной стороны, уменьшило доходы пенсионного фонда, но с другой — позволило легализовать 600 тысяч рабочих мест. Глава фонда выразил надежду, что такая динамика продолжится и в новом году.

С 2011 по 2019 годы число пенсионеров в Узбекистане увеличилось в 2,4 раза. Только за уходящий год пенсионеров стало больше на 339 тысяч. При этом официально занятое население – 4,76 миллиона человек, что составляет всего лишь одну треть экономически активного населения. Проще говоря, на одного пенсионера приходится полтора работающего человека.

Действующая пенсионная система изжила себя, поскольку основана на уравнительном принципе, а работники не заинтересованы в накоплениях. Кроме того, трудовые мигранты также не воспользовались предоставленной им возможностью уплачивать определенные суммы ежегодно, чтобы получать пенсию в будущем. Число пенсионеров составляет около 10 % от всего населения, и эта цифра будет расти.

Пенсионные итоги года

В 2019-м средний размер пенсии возрос на 15% и составляет сейчас 705 тысяч сумов. Повышен и максимальный размер заработка для расчета пенсий — до 10 кратного размера базовой расчетной величины. Еще одним позитивным изменением стала практика уплаты работающим пенсионерам полной суммы, а не половины, как это было ранее. Таким образом доходы от соцвыплат почти у 531 тысяч граждан выросли в среднем до 265 тысяч сумов, а ежемесячный доход 83 тысяч работающих пенсионеров увеличился до 450 тысяч сумов.

С 1 марта 2019 года для поддержки женщин, имеющих детей с инвалидностью с детства, и которым не хватает стажа для получения пенсии, назначаются право на получение пособия.

С 1 августа были увеличены нормы назначения пенсий лицам с инвалидностью. А с 1 сентября право получать пенсию предоставлено лицам, осужденным и отбывающим наказание в колониях-поселениях.

Что изменится в 2020 году в пенсионной системе

В первую очередь до 1 апреля 2020 года планируется доработать и выставить на всенародное обсуждение Концепцию реформирования пенсионной системы. В разработке помогают эксперты Всемирного банка и других финансовых институтов.

Предстоит изменить возрастной ценз права выхода на пенсию, установленный с советских времен, который остается самым низким по сравнению с другими странами. Средний пенсионный возраст в мире для мужчин и женщин достигает 62 лет, тогда как в Узбекистане данный показатель – 57,5 года.

Необходимо поэтапно повысить минимальный требуемый стаж для назначения пенсий, который сейчас составляет 7 лет (согласно Конвенции Международной организации по труду – 15 лет). Для справки: чтобы выйти на пенсию в Казахстане, в России, Кыргызстане, Таджикистане нужно отработать минимум 10 лет, на Украине и в странах Балтии – 15 лет, в Белоруссии – 17 лет.

В будущем году будет принят новый закон "О пенсионном обеспечении граждан". Действующий нормативный акт от 1994 году, несмотря на многочисленные поправки и изменения, содержит нормы по различным льготам. Так, до сих пор существуют списки работников отдельных отраслей, награжденных и имеющих звания, которые могут выйти на пенсию досрочно или же получают необоснованно высокие надбавки к пенсиям. Такими льготами пользуется 642,4 тысяч человек.

Автоматизация против бюрократизма

В ноябре текущего года президент указал на необходимость повышения заинтересованности населения в уплате пенсионных взносов через переход на трехуровневую систему пенсионного обеспечения. Первый уровень предполагает выплату государственной пенсии минимального размера. Второй уровень — это сумма за счет накоплений на личном счету благодаря отчислениям из заработной платы под проценты не ниже ставки рефинансирования Центрального банка. В третьем случае человек сам определяет размер отчислений в пенсионный фонд.

Внедрение информационных технологий позволяет сократить влияние человеческого фактора. Сейчас успешно применяется программный комплекс "Пенсия". Однако для того, чтобы внедрить межведомственный обмен информацией, нужно это ПО модернизировать, либо разработать новый комплекс.

Сейчас 2,4 миллиона пенсионеров пользуются системой смс-информирования. Внедрены онлайн услуги для получения информации о размере, статусе, времени выплат через ЕПИГУ.

В настоящее время ведется работа по автоматизации заявок на получение единовременной выплаты пособий по рождению, а также на погребение через центры госуслуг.

В Сырдарьинской области Пенсионным фондом начата реализация пилотного проекта по Единому социальному реестру совместно с ЮНИСЕФ. Создан программный продукт, объединяющий базу данных не только пенсий, но и социальных пособий.

Ранее решения о выплате социальных пособий принимались махаллинскими комитетами, и зачастую решение выносилось субъективно.

Для того, чтобы назначить социальное пособие анализируется вся информация о нуждающемся, который обращается с заявлением. При этом сбор информации из различных государственных органов полностью автоматизирован.

Так, в ноябре месяце для получения социальных пособий поступило более двух тысяч заявлений, из которых после проверки были забракованы 66%. Оказалось, что в числе обратившихся за социальной помощью были люди, имеющие по два автомобиля, или работающие в нескольких местах.

Проект по формированию единого социального реестра в 2020 году будет реализован во всех областях республики.