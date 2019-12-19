13:14 19 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB151.57
  • EUR10599.08
  • USD9532.40
Поиск
Срочно:

Узбекистан перенес запуск автобусного сообщения с Москвой

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Общество
Получить короткую ссылку
171 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1305/02/13050206.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191219/13050286/Uzbekistan-perenes-zapusk-avtobusnogo-soobscheniya-s-Moskvoy.html

В конце ноября сообщалось, что в декабре компания запускает регулярные автобусные маршруты в десять городов России, в частности, в Москву, Санкт-Петербург, Уфу и Самару.

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. ООО "Узавтотранс Сервис" перенесло запуск регулярного автобусного сообщения с Москвой с 19 на 23 декабря, сообщил РИА Новости представитель компании-перевозчика. Причина — низкий спрос на первый рейс.

Пассажир садится в автобус
Sputnik / Александр Кряжев
Узбекистан и Россию свяжут еще десять автобусных маршрутов
Регулярное прямое автобусное сообщение между РФ и Узбекистаном впервые открылось в сентябре прошлого года. Первым российским городом, куда отправились автобусы из Ташкента, стал Нижний Новгород. Через два месяца был запущен рейс в Казань. Правительства двух стран подписали соглашение о международном автомобильном, в том числе автобусном, сообщении еще в 2000 году, однако до последнего времени прямых автобусных рейсов не было.

"Первый рейс мы перенесли на 23 декабря. Из-за недостаточной рекламы мы не смогли набрать необходимое количество пассажиров, чтобы рейс был коммерчески оправдан", — сказал представитель "Узавтотранс Сервис".

В справочной ташкентского автовокзала РИА Новости сообщили, что для повышения привлекательности стоимость поездки снижена с первоначальных 900 до 700 тысяч сумов (с 95 до 75 долларов).

Рейсы с автовокзала столицы Узбекистана до автостанции "Новоясеневская" в Москве будут осуществляться на китайских автобусах марки Yutong по понедельникам и четвергам, обратно — по пятницам и воскресеньям. Дорога займет трое суток.

Российский эксперт оценил перспективность автобусного сообщения Ташкент – Москва >>>

В 2018 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил правительству разработать регулярное прямое автобусное сообщение с городами других стран Центральной Азии и России. По данным узбекской статистики, на сегодняшний день около 2,5 миллиона граждан республики работают за границей, в том числе более 2 миллионов — в России.

Теги:
автобус, автобусы, Москва, Узбекистан, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Девочка в детском саду
Яркие краски, тепло и уют: как выглядят мобильные и модульные детсады
Испытания уникального российского самоходного комплекса
Сто двадцать выстрелов в минуту: в России испытали уникальную самоходку
Как работает упрощенный таможенный коридор между РФ и Узбекистаном
Таможенный лайфхак: как работает УТК между Россией и Узбекистаном

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться