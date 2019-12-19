Узбекистан перенес запуск автобусного сообщения с Москвой

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. ООО "Узавтотранс Сервис" перенесло запуск регулярного автобусного сообщения с Москвой с 19 на 23 декабря, сообщил РИА Новости представитель компании-перевозчика. Причина — низкий спрос на первый рейс.
"Первый рейс мы перенесли на 23 декабря. Из-за недостаточной рекламы мы не смогли набрать необходимое количество пассажиров, чтобы рейс был коммерчески оправдан", — сказал представитель "Узавтотранс Сервис".
В справочной ташкентского автовокзала РИА Новости сообщили, что для повышения привлекательности стоимость поездки снижена с первоначальных 900 до 700 тысяч сумов (с 95 до 75 долларов).
Рейсы с автовокзала столицы Узбекистана до автостанции "Новоясеневская" в Москве будут осуществляться на китайских автобусах марки Yutong по понедельникам и четвергам, обратно — по пятницам и воскресеньям. Дорога займет трое суток.
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В 2018 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил правительству разработать регулярное прямое автобусное сообщение с городами других стран Центральной Азии и России. По данным узбекской статистики, на сегодняшний день около 2,5 миллиона граждан республики работают за границей, в том числе более 2 миллионов — в России.