Общественный транспорт в Ташкенте переходит на автоматизированную систему

Система заработает уже 1 января 2020-го. Российские специалисты филиала BPC billet group уже начали обучать водителей, кондукторов и кассиров автобусных парков "Тошшахартрансхизмат".

ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. С 1 января 2020 года на общественном транспорте будет внедрена система автоматизированной оплаты за проезд. Механизм запустят пока лишь в столице.

Как сообщает Минтранс, система будет вводиться поэтапно. Если на первом этапе для автоматизированной оплаты внедрят месячные проездные карточки, то на втором введут карты ежедневной оплаты.

Платежная система разработана в сотрудничестве со шведской компанией BPC billet group.

На первом этапе стационарные валидаторы установят в 200 автобусах Ташкента. В остальных транспортных средствах будут использоваться портативные устройства.

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На данный момент, в Едином общереспубликанском процессинг-центре при АО "Тошшахартрансхизмат" специалисты российского филиала BPC billet group уже проводят обучение водителей, кондукторов и кассиров автобусных парков.