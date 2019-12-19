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Общественный транспорт в Ташкенте переходит на автоматизированную систему

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191219/13055131/Obschestvennyy-transport-v-Tashkente-perekhodit-na-avtomatizirovannuyu-sistemu.html

Система заработает уже 1 января 2020-го. Российские специалисты филиала BPC billet group уже начали обучать водителей, кондукторов и кассиров автобусных парков "Тошшахартрансхизмат".

ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. С 1 января 2020 года на общественном транспорте будет внедрена система автоматизированной оплаты за проезд. Механизм запустят пока лишь в столице.

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Как сообщает Минтранс, система будет вводиться поэтапно. Если на первом этапе для автоматизированной оплаты внедрят месячные проездные карточки, то на втором введут карты ежедневной оплаты.

Платежная система разработана в сотрудничестве со шведской компанией BPC billet group.

На первом этапе стационарные валидаторы установят в 200 автобусах Ташкента. В остальных транспортных средствах будут использоваться портативные устройства.

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На данный момент, в Едином общереспубликанском процессинг-центре при АО "Тошшахартрансхизмат" специалисты российского филиала BPC billet group уже проводят обучение водителей, кондукторов и кассиров автобусных парков.

Теги:
плата за проезд, автомат, Хокимият Ташкента, Ташкент, общественный транспорт



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