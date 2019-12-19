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СМИ на пресс-конференции

Узбекские журналисты и блогеры оценили перемены в сфере масс-медиа страны

© CC BY 2.0 / Estonian Foreign Ministry / Photo: MFA of Lithuania
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191219/13057431/Uzbekskie-zhurnalisty-i-blogery-otsenili-peremeny-v-sfere-mass-media-strany.html

Агентство информации и массовых коммуникаций провело видеоопрос среди журналистов и блогеров, чтобы выяснить, как они оценивают состояние медийной сферы сегодня и над какими аспектами стоит еще поработать для повышения роли журналистики в обществе.

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Журналисты и блогеры Узбекистана позитивно оценивают ситуацию на рынке масс-медиа за последние годы. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Агентством информации и массовых коммуникаций.

Представителям СМИ задали несколько вопросов, предложив откровенно рассказать о том, как они оценивают нынешние условия работы и какие преобразования еще необходимо сделать в этой сфере.

"В первую очередь стоит отметить, что АИМК проделало очень большую работу по обеспечению открытости государственных органов, которые теперь дают более полную и оперативную информацию по всем поступающим от журналистам запросам", – отметила корреспондент Sputnik Узбекистан Дильшода Рахматова.

Автор и блогер издания "Газета.уз" Никита Макаренко в свою очередь заявил, что у представителей прессы после создания АИМК "появилось чувство поддержки со стороны государство.

Коллеги из "Анхор.Уз" добавили, что журналисты стали чувствовать себя в безопасности, что придало им уверенности. Кроме того, журналисты и блогеры оценили открытость при организации пресс-конференций и брифингов, а также отсутствие давления на редакционную политику при публикации материалов критического характера.

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Пресс-служба президента Узбекистана
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Более того, заметили представители медиасферы, объем информации от госорганов существенно вырос, поэтому ни СМИ, ни блогеры, ни общественность не испытывают информационного голода.

Фрагменты видеоинтервью опубликованы в телеграм-канале АИМК и на страницах Facebook, а полную версию всех высказываний планируется опубликовать в ближайшее время.

Агентство информации и массовых коммуникаций было создано в начале февраля текущего года для более эффективного взаимодействия с представителями СМИ, а также для защиты прав журналистов и содействия в обеспечении информацией.

Теги:
блогер, журналисты, пресса, Агентство информации и массовых коммуникаций, Узбекистан



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