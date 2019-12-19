Узбекские журналисты и блогеры оценили перемены в сфере масс-медиа страны

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Журналисты и блогеры Узбекистана позитивно оценивают ситуацию на рынке масс-медиа за последние годы. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Агентством информации и массовых коммуникаций.
Представителям СМИ задали несколько вопросов, предложив откровенно рассказать о том, как они оценивают нынешние условия работы и какие преобразования еще необходимо сделать в этой сфере.
"В первую очередь стоит отметить, что АИМК проделало очень большую работу по обеспечению открытости государственных органов, которые теперь дают более полную и оперативную информацию по всем поступающим от журналистам запросам", – отметила корреспондент Sputnik Узбекистан Дильшода Рахматова.
Автор и блогер издания "Газета.уз" Никита Макаренко в свою очередь заявил, что у представителей прессы после создания АИМК "появилось чувство поддержки со стороны государство.
Коллеги из "Анхор.Уз" добавили, что журналисты стали чувствовать себя в безопасности, что придало им уверенности. Кроме того, журналисты и блогеры оценили открытость при организации пресс-конференций и брифингов, а также отсутствие давления на редакционную политику при публикации материалов критического характера.
Фрагменты видеоинтервью опубликованы в телеграм-канале АИМК и на страницах Facebook, а полную версию всех высказываний планируется опубликовать в ближайшее время.
Агентство информации и массовых коммуникаций было создано в начале февраля текущего года для более эффективного взаимодействия с представителями СМИ, а также для защиты прав журналистов и содействия в обеспечении информацией.