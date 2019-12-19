Узбекские журналисты и блогеры оценили перемены в сфере масс-медиа страны

Агентство информации и массовых коммуникаций провело видеоопрос среди журналистов и блогеров, чтобы выяснить, как они оценивают состояние медийной сферы сегодня и над какими аспектами стоит еще поработать для повышения роли журналистики в обществе.

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Журналисты и блогеры Узбекистана позитивно оценивают ситуацию на рынке масс-медиа за последние годы. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Агентством информации и массовых коммуникаций.

Представителям СМИ задали несколько вопросов, предложив откровенно рассказать о том, как они оценивают нынешние условия работы и какие преобразования еще необходимо сделать в этой сфере.

"В первую очередь стоит отметить, что АИМК проделало очень большую работу по обеспечению открытости государственных органов, которые теперь дают более полную и оперативную информацию по всем поступающим от журналистам запросам", – отметила корреспондент Sputnik Узбекистан Дильшода Рахматова.

Автор и блогер издания "Газета.уз" Никита Макаренко в свою очередь заявил, что у представителей прессы после создания АИМК "появилось чувство поддержки со стороны государство.

Коллеги из "Анхор.Уз" добавили, что журналисты стали чувствовать себя в безопасности, что придало им уверенности. Кроме того, журналисты и блогеры оценили открытость при организации пресс-конференций и брифингов, а также отсутствие давления на редакционную политику при публикации материалов критического характера.

Более того, заметили представители медиасферы, объем информации от госорганов существенно вырос, поэтому ни СМИ, ни блогеры, ни общественность не испытывают информационного голода.

Фрагменты видеоинтервью опубликованы в телеграм-канале АИМК и на страницах Facebook, а полную версию всех высказываний планируется опубликовать в ближайшее время.

Агентство информации и массовых коммуникаций было создано в начале февраля текущего года для более эффективного взаимодействия с представителями СМИ, а также для защиты прав журналистов и содействия в обеспечении информацией.