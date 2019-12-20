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Снег в Ташкенте

На выходных в Узбекистан снова придет снег

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191220/13058410/Na-vykhodnykh-v-Uzbekistan-snova-pridet-sneg.html

19-23 декабря по горным районам республики лавиноопасно. Температура воздуха понизится ночью до 7-10° мороза, днем - до 2-5° мороза.

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. В эти выходные по всему Узбекистану ожидаются снег и ухудшение погоды, особенно по горным районам, сообщает Узгидромет.

"В пятницу по большей части горной территории будет преобладать погода без осадков, лишь во второй половине дня местами пройдут небольшие осадки. Температура будет близка к 0°", - говорится в сообщении.

В субботу и воскресенье погодные условия в горах резко ухудшатся. Повсеместно пройдут осадки в виде снега, временами сильные, местами с усилением ветра до 18-23 м/с и ухудшением видимости до 50-100 м. На дорогах возможно образование снежных заносов и гололедица.

19-23 декабря по горным районам республики лавиноопасно. Температура воздуха понизится ночью до 7-10° мороза, днем - до 2-5° мороза.

На перевале Камчик объявлено штормовое предупреждение >>

Также 21 декабря в Ташкентской области ожидается снег и небольшие морозы.

Напомним, вчера стало известно о штормовом ветре, снежных заносах, сильном тумане и гололедице в ближайшие выходные в районе перевала Камчик в Ташкентской области.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, снегопад, Снег, погода



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