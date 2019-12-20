UzAuto Motors в Хорезме выпустил 200-тысячный автомобиль

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. С конвейра производственной линии хорезмского филиала UzAuto Motors сошел 200-тысячный автомобиль, сообщает компания.
Юбилейной моделью стал Damas.
UzAutoMotors (ранее - GM Uzbekistan) в этом году снова прочно встал на "экспортные рельсы", возобновив поставки автомобилей в Россию, Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Афганистан. А в Казахстане даже организована сборка некоторых моделей Ravon.
Новые модели и trade-in: как изменится автопром Узбекистана >>
Концерн планирует расширить производство и увеличить продажи до 270 тысяч автомобилей в год.
Завод получил независимость в решении ключевых вопросов развития и производства. Уже презентованы несколько новинок.
По всей стране планируется открыть десятки предприятий, производящих комплектующие для автопромышленности.