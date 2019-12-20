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UzAuto Motors в Хорезме выпустил 200-тысячный автомобиль

UzAuto Motors в Хорезме выпустил 200-тысячный автомобиль

Пресс-служба
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191220/13059154/UzAuto-Motors-v-Khorezme-vypustil-200-tysyachnyy-avtomobil.html

Юбилейной моделью большого филиала в Хорезме стал автомобиль Damas. Подробности - читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. С конвейра производственной линии хорезмского филиала UzAuto Motors сошел 200-тысячный автомобиль, сообщает компания.

Юбилейной моделью стал Damas.

UzAutoMotors (ранее - GM Uzbekistan) в этом году снова прочно встал на "экспортные рельсы", возобновив поставки автомобилей в Россию, Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Афганистан. А в Казахстане даже организована сборка некоторых моделей Ravon. 

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Концерн планирует расширить производство и увеличить продажи до 270 тысяч автомобилей в год.

Завод получил независимость в решении ключевых вопросов развития и производства. Уже презентованы несколько новинок. 

По всей стране планируется открыть десятки предприятий, производящих комплектующие для автопромышленности.

Теги:
UzAuto Motors, Узбекистан, Узбекистан, Хорезмская область, Хорезм, автомобили, автомобиль



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