UzAuto Motors в Хорезме выпустил 200-тысячный автомобиль

Юбилейной моделью большого филиала в Хорезме стал автомобиль Damas. Подробности - читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. С конвейра производственной линии хорезмского филиала UzAuto Motors сошел 200-тысячный автомобиль, сообщает компания.

Юбилейной моделью стал Damas.

UzAutoMotors (ранее - GM Uzbekistan) в этом году снова прочно встал на "экспортные рельсы", возобновив поставки автомобилей в Россию, Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Афганистан. А в Казахстане даже организована сборка некоторых моделей Ravon.

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Концерн планирует расширить производство и увеличить продажи до 270 тысяч автомобилей в год.

Завод получил независимость в решении ключевых вопросов развития и производства. Уже презентованы несколько новинок.

По всей стране планируется открыть десятки предприятий, производящих комплектующие для автопромышленности.