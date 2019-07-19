Новые модели и trade-in: как изменится автопром Узбекистана

Новое постановление президента направлено на ускоренное развитие автомобильной промышленности. Как оно отразится на простых потребителях и на отрасли в целом, разбирался Sputnik Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik, Сергей Куликов. В постановлении намечены основные направления развития автомобильной промышленности Узбекистана и изменения механизмов управления предприятиями.

Как это отразится на отрасли в целом и чего можно ждать простым потребителям, разбирался Sputnik Узбекистан.

Легковые автомобили

Их станет больше. Годовой объем производства должен вырасти до 350 тысяч авто, из них 100 тысяч будет экспортироваться в другие страны. Увеличатся и объемы производства запасных частей и комплектующих, что позволит существенно сократить объемы их импорта, и надеемся, понизит их цену. К 2023 году уровень локализации должен достигнуть 60% - то есть 60% всех комплектующих должно быть произведено предприятиями Узбекистана.

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Более того, предусматривается глобальное расширение модельного ряда. Недавно UzAuto уже представил новые Chevrolet Equinox, Chevrolet Traverse и Chevrolet Trailblazer, которые были достаточно тепло приняты потребителями. Какие новые модели станут флагманами UzAuto, пока остается загадкой.

© Chevrolet Chevrolet Equinox

Грузовики и общественный транспорт

Производств грузовых автомобилей и автобусов будет увеличено до 10 тысяч штук в год. Ранее Министерство экономики и промышленности республики представило законопроект, запрещающий ввоз автобусов и грузовых автомобилей "с пробегом". Если транспорт находился в эксплуатации более 15 лет, его ввоз запретят на территорию РУз. Хотя этот закон еще находится на рассмотрении, все идет к тому, что автобусные парки серьезно обновятся, а у сотрудников MAN или SamAvto будет много работы.

Управление, структура и инвестиции

Значительные изменения произойдут и в самом холдинге "Узавтосаноат". Новая система учета ERP поможет грамотно планировать и расходовать ресурсы предприятий. Изменения коснутся и кадрового состава: работники должны будут подтверждать свою квалификацию.

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Постановление предусматривает IPO (первичное размещение акций) не менее не менее двух акционерных обществ, входящих в "Узавтосаноат". Это позволит привлечь дополнительные инвестиции. Правительство должно будет обеспечить получение льготных кредитов для развития отечественного автопрома.

Потребителю

С 1 октября 2019 года отменяется акцизный налог на все автомобили производства UzAutoMotors. Сбор за приобретение новых автомобилей ложится на плечи производителя.

С того же дня заработает программа trade-in. Покупатель нового отечественного автомобиля сможет сдать свой старый автомобиль, и доплатить разницу в их стоимости. Возможность купить новое авто со скидкой - отличное решение, однако пока неясно, кто и по каким параметрам будет проводить оценку старого автомобиля.

При сделке по схеме trade-in нотариальное оформление договора купли продажи обеих автомобилей станет не обязательным.

Кроме того, постановление президента утверждает разработанную в начале месяца "дорожную карту" по предотвращению роста цен на узбекские авто.

Итог

Говорить, что отечественный автопром "встает с колен", пока рано. Но определенные шаги в этом направлении, безусловно, совершаются. Остается самое главное - грамотная и своевременная реализация.

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Тот же UzAutoMotors (ранее - GM Uzbekistan) в этом году снова прочно встал на "экспортные рельсы", возобновив поставки автомобилей в Россию, Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Афганистан. А в Казахстане даже организована сборка некоторых моделей Ravon. Но отечественному производителю не стоит забывать и об отечественном потребителе.