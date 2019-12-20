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Работа сотрудников ГИБДД

В МВД Узбекистана могут уволить сотрудников с лишним весом

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191220/13063468/V-MVD-Uzbekistana-mogut-uvolit-sotrudnikov-s-lishnim-vesom.html

Ранее глава республики Шавкат Мирзиёев отмечал, что избыточный вес имеет более половины населения страны.

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. В Министерстве внутренних дел Узбекистана составили список сотрудников с лишним весом, для которых организованы медицинские и профилактические мероприятия.

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Фото из личного архива Натальи Денисовой
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Об этом заявил начальник отдела Главного управления кадров МВД Фарид Абдиев, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По его словам, тех, кто не работает над собой, включили в отдельный список, и в первом квартале 2020 года будет проведена аттестация сотрудников ППС и ДПС. В ходе аттестации будет решено, "стоит ли продолжать работу с сотрудниками, которые имеют лишний вес".

Абдиев добавил, что сотрудникам с лишним весом дали определенный срок для исправления и работы над собой. Кроме того, эти сотрудники получили рекомендации о правильном питании и рационе.

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Напомним, в начале марта 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках своего рабочего визита в Наманган призывал военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов похудеть.

О проблеме избыточного веса глава государства говорил и во время видеоселекторного совещания, прошедшего в ноябре прошлого года и посвященного анализу результатов реформ в медицинском обслуживании.

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Теги:
МВД Узбекистана, вес, здоровье, ДПС, ППС, Узбекистан



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