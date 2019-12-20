В МВД Узбекистана могут уволить сотрудников с лишним весом

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. В Министерстве внутренних дел Узбекистана составили список сотрудников с лишним весом, для которых организованы медицинские и профилактические мероприятия.

Об этом заявил начальник отдела Главного управления кадров МВД Фарид Абдиев, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По его словам, тех, кто не работает над собой, включили в отдельный список, и в первом квартале 2020 года будет проведена аттестация сотрудников ППС и ДПС. В ходе аттестации будет решено, "стоит ли продолжать работу с сотрудниками, которые имеют лишний вес".

Абдиев добавил, что сотрудникам с лишним весом дали определенный срок для исправления и работы над собой. Кроме того, эти сотрудники получили рекомендации о правильном питании и рационе.

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Напомним, в начале марта 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках своего рабочего визита в Наманган призывал военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов похудеть.

О проблеме избыточного веса глава государства говорил и во время видеоселекторного совещания, прошедшего в ноябре прошлого года и посвященного анализу результатов реформ в медицинском обслуживании.