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ЦИК объявила количество избирателей, проголосовавших на выборах

ЦИК объявила количество избирателей, проголосовавших на выборах

ЦИК Узбекистана
Общество
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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (103)
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Из 18 797 810 граждан, имевших право на голос, на избирательные участки в общей сложности явилось 13 355 911 человек.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Центральная избирательная комиссия объявила количество зарегистрированных избирателей на парламентских выборах в Узбекистане. По данным пресс-центра ЦИК, явка составила 71,1%.

Из 18 797 810 граждан, имевших право на голос, пришли на избирательные участки в общей сложности 13 355 911 человек.

ЦИК обнародовала информацию об избирателях на парламентских выборах-2019
ЦИК Узбекистана
ЦИК обнародовала информацию об избирателях на парламентских выборах-2019
"Предварительные результаты выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса будут объявлены на пресс-конференции 23 декабря в 14:00," - заявил председатель Центральной избирательной комиссии Мирзо-Улугбек Абдусаломов.

Напомним, на территории Узбекистана завершилось голосование на парламентских выборах.

Свою работу продолжают участки, расположенные за рубежом. которые закроются в 20.00 по местному времени.

 

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (103)
Теги:
ЦИК Узбекистана, Узбекистан, голосование, явка, Избирательные участки, избиратели, парламентские выборы, выборы



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