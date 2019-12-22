ЦИК объявила количество избирателей, проголосовавших на выборах

Из 18 797 810 граждан, имевших право на голос, на избирательные участки в общей сложности явилось 13 355 911 человек.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Центральная избирательная комиссия объявила количество зарегистрированных избирателей на парламентских выборах в Узбекистане. По данным пресс-центра ЦИК, явка составила 71,1%.

Из 18 797 810 граждан, имевших право на голос, пришли на избирательные участки в общей сложности 13 355 911 человек.

ЦИК Узбекистана ЦИК обнародовала информацию об избирателях на парламентских выборах-2019

"Предварительные результаты выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса будут объявлены на пресс-конференции 23 декабря в 14:00," - заявил председатель Центральной избирательной комиссии Мирзо-Улугбек Абдусаломов.

Напомним, на территории Узбекистана завершилось голосование на парламентских выборах.

Свою работу продолжают участки, расположенные за рубежом. которые закроются в 20.00 по местному времени.