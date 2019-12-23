Движение на перевале Камчик полностью восстановлено

Напомним, в субботу движение через перевал было приостановлено. Несколько дней назад на перевале Камчик было объявлено штормовое предупреждение: штормовой ветер, снежные заносы, сильный туман и гололедица.

ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. Движение на автотрассе на перевале Камчик восстановлено, а сама дорога полностью очищена от снега. Также Узгидрометро передает, что угроза схода лавин миновала.

"Движение по трассе "Ташкент-Ош" было восстановлено", - говорится в сообщении.

Напомним, в субботу движение через перевал было приостановлено. Несколько дней назад на перевале Камчик было объявлено штормовое предупреждение: штормовой ветер, снежные заносы, сильный туман и гололедица.

Из Ташкента в Фергану и обратно запущен дополнительный рейс для эвакуации граждан, которые оказались на Камчике в своих автомобилях.

Через перевал Камчик проходит единственная автодорога, соединяющая восточные области Ферганской долины с остальной территорией Узбекистана. Зимой из-за угрозы схода лавин, а весной из-за оползней и селей трасса на данном участке периодически закрывается.

Эвакуация людей, застрявших на автомобилях на перевале Камчик - фото >>

Летом 2016 года АО "Узбекские железные дороги" построило электрифицированную железнодорожную линию "Ангрен-Пап", которая проходит через 19-километровый туннель на перевале. Однако зимой движение поездов через туннель также приостанавливается во время ухудшения погоды.