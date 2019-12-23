Инициатива добра и заботы стартовала в Ташкенте

Отмечается, что теперь в каждом интернате будет современный спортинвентарь, различные музыкальные инструменты и много книг как в печатном формате, написанных по шрифту Брайля, так и аудио.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В Агентстве информации и массовых коммуникаций при администрации президента Республики Узбекистан сообщили о запуске благотворительной новогодней акции "Караван подарков" в рамках проекта "Кунгил кузи"("Глаза души").

Пресс-служба АИМК Караван подарков от АИМК

12 грузовых автомашин доставят подарки в школы-интернаты для детей с нарушениями зрения во все 12 регионов страны.

Отмечается, что теперь в каждом интернате будет современный спортинвентарь, различные музыкальные инструменты и много книг как в печатном формате, написанных по шрифту Брайля, так и аудио.

Пресс-служба АИМК Караван подарков от АИМК

"Мы очень надеемся, что эта акция согреет ваши сердца, подарит новогоднее праздничное настроение и будет способствовать укреплению здоровья, реализации намеченных целей и вашим жизненным победам," — сказала заместитель директора Агентства, руководитель проекта Саида Мирзиёева.

Напомним, две недели назад в столице нарядили главную ёлку страны. Гирлянды, лесные красавицы на главных улицах и отличное настроение - Ташкент вовсю готовится к празднованию Нового года.