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Караван подарков от АИМК

Инициатива добра и заботы стартовала в Ташкенте

Пресс-служба АИМК
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191223/13089543/Initsiativa-dobra-i-zaboty-startovala-v-Tashkente.html

Отмечается, что теперь в каждом интернате будет современный спортинвентарь, различные музыкальные инструменты и много книг как в печатном формате, написанных по шрифту Брайля, так и аудио.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В Агентстве информации и массовых коммуникаций при администрации президента Республики Узбекистан сообщили о запуске благотворительной новогодней акции "Караван подарков" в рамках проекта "Кунгил кузи"("Глаза души").

Караван подарков от АИМК
Пресс-служба АИМК
Караван подарков от АИМК

12 грузовых автомашин доставят подарки в школы-интернаты для детей с нарушениями зрения во все 12 регионов страны.

Отмечается, что теперь в каждом интернате будет современный спортинвентарь, различные музыкальные инструменты и много книг как в печатном формате, написанных по шрифту Брайля, так и аудио.

Караван подарков от АИМК
Пресс-служба АИМК
Караван подарков от АИМК
"Мы очень надеемся, что эта акция согреет ваши сердца, подарит новогоднее праздничное настроение и будет способствовать укреплению здоровья, реализации намеченных целей и вашим жизненным победам," — сказала заместитель директора Агентства, руководитель проекта Саида Мирзиёева.

Напомним, две недели назад в столице нарядили главную ёлку страны. Гирлянды, лесные красавицы на главных улицах и отличное настроение - Ташкент вовсю готовится к празднованию Нового года.

Теги:
подарки, Узбекистан, Саида Мирзиёева, Агентство информации и массовых коммуникаций, благотворительность, Новый год



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