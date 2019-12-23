Бизнесменам в Узбекистане станет легче получать земли

Выдача земельных участков будет осуществляться через электронные аукционы. Для участия в аукционе допускаются граждане, юридические лица - резиденты Узбекистана, в том числе иностранные граждане.

ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. Кабмин утвердил положение, по которому пустующие земельные участки несельскохозяйственного назначения предоставляются в постоянное пользование для осуществления предпринимательской и градостроительной деятельности.

Документы по выбору земельного участка готовятся территориальными управлениями по строительству, районными/городскими отделами по строительству "Госкомземгеодезкадастр".

Начальная цена земельного участка также определяется органами "Госкомземгеодезкадастр".

Согласовать выбор участка, а также получить заключения по материалам займет пять рабочих дней с даты размещения данных о земельном участке в автоматизированной информационной системе "YERELEKTRON". Как отмечается, вся процедура будет производиться исключительно через данную систему.

Пустующие земельные участки будут размещаться в системе 5 и 20 числа каждого месяца.

Физические и юрлица вправе вносить предложения по размещению информации о земельном участке и планируемом объекте строительства в автоматизированной системе.

Координаты регионов, которые не могут быть переданы для осуществления предпринимательской и градостроительной деятельности, обновляются не реже одного раза в месяц.

Минимальная стоимость права на постоянное пользование земельным участком по каждому району/городу утверждается Советом министров Каракалпакстана, хокимиятами областей и города Ташкент ежегодно до 10 июня и 10 декабря по следующим критериям:

годовая сумма с земельного налога;

стоимость работ по подготовке материалов для выбора земельного участка и затраты на госрегистрацию прав на земельный участок;

местоположение земельного участка;

наличие точек подключения к инженерно-коммуникационным сетям.

Дорогу бизнесменам: в Узбекистане упростят жизнь предпринимательству

Для получения земельных участков в постоянное пользование необходимо подать заявку для участия на аукционе. Заявка должна быть заверена электронной цифровой подписью, а также требуется внести задаток.

Право на участие в аукционе имеют граждане, юридические лица - резиденты Узбекистана, в том числе иностранные граждане.