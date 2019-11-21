Дорогу бизнесменам: в Узбекистане упростят жизнь предпринимательству

Для улучшения бизнес-среды в Республике Узбекистан будет предоставлено еще больше свободы предпринимательству.

ТАШКЕНТ, 21 ноя - Sputnik. В Узбекистане уже с 2020 года будет введен новые порядок, облегчающий жизнь бизнесу, а также вводится запрет на инициирование вопросов по пересмотру и отмене результатов разгосударствления и приватизации, говорится в новом постановлении президента республики Шавката Мирзиёева.

"Установить, что инициирование вопросов по пересмотру и отмене результатов разгосударствления и приватизации, включая результаты оценки стоимости объектов, государственными, в том числе контролирующими, правоохранительными органами и судами, квалифицируется как нарушение неприкосновенности частной собственности, такие дела не принимаются к рассмотрению", – говорится в сообщении.

Для улучшения бизнес-среды в стране будет предоставлено еще больше свободы предпринимательству.

В документе сказано, что с 1 января 2020 года отменятся требования проверки задолженности по коммунальным услугам при нотариальном удостоверении по требованию одной из сторон договоров купли-продажи недвижимого имущества между субъектами предпринимательства – юридическими лицами, предоставления непосредственно в бумажной форме в органы государственной налоговой службы налогоплательщиками заявлений после проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество, информации о земельном участке и ином недвижимом имуществе и его собственниках.

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Также отменят взимания с субъектов предпринимательства платежей за оформление разрешений и сертификатов, необходимых для осуществления экспорта плодоовощной и текстильной продукции и изделий (за исключением хлопка).

С 1 февраля 2020 года:

– документы разрешительного характера и сертификаты, необходимые для осуществления экспортно-импортных операций, оформляются через таможенную информационную систему "Единое окно". При этом автоматизированные информационные системы уполномоченных органов интегрируются с таможенной информационной системой "Единое окно";

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– размеры платежей, взыскиваемых за проведение санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора, фитосанитарного и экологического контроля, устанавливаются по согласованию с Министерством финансов в пределах затрат уполномоченных органов на выдачу соответствующего документа;

– создается возможность для юридических лиц направлять ответчику и экономическому суду исковое заявление и приложения к нему в электронной форме через персональный кабинет налогоплательщика.

С 1 октября 2020 года:

– подключение к электрическим сетям электрооборудования мощностью до 140 киловатт осуществляется за счет средств акционерного общества "Региональные электрические сети" по желанию субъекта предпринимательства в соответствии с его запросом, подаваемым в центры государственных услуг, одновременно с заявлением на получение технических условий. Данные средства взыскиваются в течение одного года за счет надбавок к стоимости электроэнергии, потребляемой субъектами предпринимательства.