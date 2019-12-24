В МВД рассказали, к чему приводит человеческий фактор

С 1 января 2020 года запускается система использования так называемых боди-камер, которыми будут обеспечены сотрудники дорожно-патрульных и патрульно-постовых служб во всех регионах республики.

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. Замминистра внутренних дел отметил необходимость упорядочения взаимоотношений между сотрудниками ДПС и водителями автотранспорта, а также пешеходами. Об этом сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан, принявший участие в пресс-конференции МВД.

"Мы должны приблизиться к народу, сейчас между нами есть некая пропасть, - констатировал Азизбек Икрамов, замминистра внутренних дел. - В условиях растущего числа автомобилей все более актуальной становится и задача развития современной дорожной инфраструктуры. Не хватает стоянок, нужно навести порядок с дорожными знаками, большая часть которых устарела".

С 1 января 2020 года запускается система использования так называемых боди-камер, которыми будут обеспечены сотрудники дорожно-патрульных и патрульно-постовых служб во всех регионах республики.

Это позволит свести к минимуму человеческий фактор при нарушении правил движения и возникновении аварийных ситуаций.

Приобретено более 6 тысяч боди-камер, а также 65 серверов для хранения и обработки информации. Мобильные видеокамеры прошли тестовое испытание, и уже проводится установка серверного оборудования.

Напомним, что положением "О порядке регулирования взаимоотношений сотрудников дорожно-патрульной службы с участниками дорожного движения и применения специальных средств" при выполнении своих служебных обязанностей сотрудник ДПС обязан использовать мобильную видеокамеру.

По данным МВД, число дорожно-транспортных происшествий за 11 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го сократилось на 11,9% (с 8 077 до 7 115), а число погибших сократилось на 11,6% (с 2 066 до 1 826 человек).