Путин заявил о поступлении "оружия будущего" в войска РФ

По словам президента РФ, за 2019 год в развитии вооруженных сил произошло "много качественных и системных изменений".

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Доля современного оружия в ядерной триаде РФ достигла 82%, заявил российский лидер Владимир Путин на расширенной коллегии Министерства обороны. Об этом сообщает РИА Новости.

"За 2019 год в развитии вооруженных сил произошло много качественных и системных изменений. Так, доля современного оружия в ядерной триаде достигла 82%" , — сказал президент.

По словам главы государства, в Ракетные войска стратегического назначения начал поступать новейший гиперзвуковой ракетный комплекс стратегической дальности с планирующим крылатым блоком "Авангард".

Путин отметил, что "это оружие будущего способно преодолевать как действующую, так и перспективную противоракетную оборону".

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что РФ значительно усилила воздушную часть ядерной триады за счет создания новых самолетов и обновления действующего парка дальней авиации. В этом году предприятие "Туполев" модернизировало дальние бомбардировщики Ту-95МС: было заменено морально устаревшее техническое и навигационное оборудование, рассказал глава Минобороны. Деталей он не уточнил.

Ядерная триада — это оснащенные ядерным оружием вооруженные силы. Они включают стратегическую авиацию, межконтинентальные ракеты и атомные подлодки.