19:08 24 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB152.94
  • EUR10542.23
  • USD9516.37
Поиск

Путин заявил о поступлении "оружия будущего" в войска РФ

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
Получить короткую ссылку
92 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1309/81/13098101.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191224/13097984/Putin-zayavil-o-postuplenii-oruzhiya-buduschego-v-Raketnye-voyska-RF.html

По словам президента РФ, за 2019 год в развитии вооруженных сил произошло "много качественных и системных изменений".

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Доля современного оружия в ядерной триаде РФ достигла 82%, заявил российский лидер Владимир Путин на расширенной коллегии Министерства обороны. Об этом сообщает РИА Новости.

"За 2019 год в развитии вооруженных сил произошло много качественных и системных изменений. Так, доля современного оружия в ядерной триаде достигла 82%" , — сказал президент.

По словам главы государства, в Ракетные войска стратегического назначения начал поступать новейший гиперзвуковой ракетный комплекс стратегической дальности с планирующим крылатым блоком "Авангард".

© Sputnik / Максим Богодвид
Для чего Россия реанимирует дальние ракетоносцы Ту-22М3
Путин отметил, что "это оружие будущего способно преодолевать как действующую, так и перспективную противоракетную оборону".

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что РФ значительно усилила воздушную часть ядерной триады за счет создания новых самолетов и обновления действующего парка дальней авиации. В этом году предприятие "Туполев" модернизировало дальние бомбардировщики Ту-95МС: было заменено морально устаревшее техническое и навигационное оборудование, рассказал глава Минобороны. Деталей он не уточнил.

Ядерная триада — это оснащенные ядерным оружием вооруженные силы. Они включают стратегическую авиацию, межконтинентальные ракеты и атомные подлодки.

Теги:
Россия, оружие, Минобороны РФ, Владимир Путин



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Как голосовали узбекистанцы в Москве на парламентских выборах
Выбирая будущее: как узбекистанцы голосовали за новый парламент
Носят абсолютно антиконкурентный характер: Медведев о санкциях США против Северного потока – 2
Методы неконкурентной борьбы — Медведев о санкциях США против "Северного потока-2"
Итоги выборов в парламент Узбекистана
Первые итоги выборов в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться