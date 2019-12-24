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Офисное здание компании Узбектелеком

За последний год скорость интернета возросла вдвое - Узбектелеком

Пресс-служба "Узбектелеком"
Общество
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За последний год скорость фиксированного интернета, по данным компании, выросла с 9,98 Мбит/c до 21,47 Мбит/c.

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. Пропуская способность внешнего интернет-канала Узбекистана на конец 2019 года составляет 1200 Гбит/с.

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Как сообщает пресс-служба компании, этого, на данный момент, достаточно для удовлетворения потребностей всех провайдеров и операторов Узбекистана.

Компания объявляла о расширении пропускной способности интернета в 10 раз в конце 2018 года. До того она была 110 Гбит/с.

В "Узбектелекоме" сообщили, что за последний год скорость фиксированного интернета выросла с 9,98 Мбит/c до 21,47 Мбит/c. Это и позволило стране подняться на 108-е место из 180 стран. По скорости мобильного интернета Узбекистан занимает 135-е место из 139 стран.

 

Теги:
Узбекистан, Интернет, Узбектелеком



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