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У МИД Узбекистана появился официальный Telegram-канал

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Пока все функционирует в тестовом режиме, так же в настоящее время МИД представлен в Facebook и YouTube.

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. С 24 декабря в Telegram открыты каналы Министерства иностранных дел республики Узбекистан на узбекском и русском языках, сообщается на официальном сайте.

Каналы пока функционируют в тестовом режиме, и Управление по связям с общественностью и средствами массовой информации МИД будет признательно за практические советы и рекомендации по эффективной работе в мессенджере.

В настоящее время МИД представлен так же в Facebook и YouTube.

Адрес в Telegram: https://t.me/uzbekmfa и https://t.me/uzbekmid.

Наследие онлайн: в Telegram появился канал с узбекскими аудиосказками >>

Напомним, в новом Telegram-канале Bolalik kunlarimda регулярно будут появляться новые узбекские сказки, которые можно скачать бесплатно.

Аудиозаписи создает группа специалистов: переводчики, редакторы, детские психологи, звукорежиссеры и актеры. Сказки записываются в профессиональной студии. Их прочитали артисты Дилноза Кубаева, Муниса Ризаева, Ноила Тошкентбоева, Зухра Солиева, Рустам Расулов и другие.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Социальная сеть, сеть, Интернет, МИД Узбекистана, МИД Узбекистана, Telegram, Telegram, Telegram



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