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Мирзиёев ослабил неприкосновенность сотрудников прокуратуры и СГБ

ХS
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191225/13104091/Mirziev-oslabil-neprikosnovennost-sotrudnikov-prokuratury-i-SGB.html

Президент Узбекистана подписал закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты в связи с совершенствованием деятельности отдельных государственных органов.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. В Узбекистане для привлечения сотрудников прокуратуры и Службы государственной безопасности к административной ответственности отныне не требуется согласие вышестоящего руководства, следует из закона, который подписал глава республики Шавкат Мирзиёев. Текст документа опубликован на сайте газеты парламента и правительства страны "Народное слово".

Так, из статьи 49 ("Неприкосновенность работника органов прокуратуры") закона Узбекистана "О прокуратуре" исключен пункт о том, что вышестоящий прокурор решает вопрос об ответственности работника прокуратуры за административные правонарушения.

Из статьи 37 ("Гарантии неприкосновенности военнослужащих СГБ") закона "О Службе государственной безопасности" исключена норма, позволяющая привлекать военнослужащих СГБ к административной ответственности только с согласия председателя СГБ, начальников управлений по Каракалпакстану, областям и Ташкенту.

Напомним, Сенат одобрил данные поправки на заседании в середине декабря. 

Теги:
СГБ, Прокуратура, Узбекистан, неприкосновенность, Шавкат Мирзиёев



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