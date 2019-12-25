В Узбекистане организована сеть автозаправок

Целью организации сети автозаправочных станций является создание полноценного национального бренда. Автозаправочные станции останутся единственным контактным звеном между потребителем и АО "Узбекнефтегаз".

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. В соответствии с постановлением Кабинета министров Узбекистана, которое предусматривает повышение эффективности деятельности АО "Узбекнефтегаз", создано ООО UNG Petro в качестве управляющей компании сетью автозаправочных станций, осуществляющее реализацию нефтегазовой продукции под брендом UNG. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

В настоящее время проводится активная работа по приему-передачи автозаправочных станций, не допуская фактов перебоя поставок нефтегазовой продукции и приостановления их деятельности.

Следует отметить, что целью организации сети автозаправочных станций является создание полноценного национального бренда. Автозаправочные станции останутся единственным контактным звеном между потребителем и АО "Узбекнефтегаз".

"Предстоит сделать многое, но главное - приоритеты определены и задачи перед собой поставлены, - отметил директор ООО UNG Petro Мирзохид Мусаев. — В первую очередь необходимо улучшить деятельность по обеспечению экономики и населения республики нефтепродуктами, увеличить ассортимент и объем их реализации на автозаправочных станциях".

В настоящее время через сеть автозаправочных станций реализуется автобензин марок АИ-80 и АИ-91 и дизельное топливо, произведенные в нефтеперерабатывающих заводах АО "Узбекнефтегаз". Кроме того, со стороны ООО UNG Petro налажен механизм реализации населению импортного автобензина марки АИ-92. Планируется импортировать еще и автобензин марки АИ-95, а также дизельное топливо, отвечающие европейским стандартам.

В начале января 2020 года данные нефтепродукты уже поступят на реализацию в автозаправочные станции. Работа, направленная на увеличение ассортимента нефтепродуктов, реализуемых через сеть автозаправочных станций, будет продолжена.

До сентября 2020-го планируется построить в Муйнаке и Денау многотопливные, современные станции, которые будут снабжать автомобили качественным бензином, откроются точки оказания автоуслуг, возведены мини-маркеты.

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