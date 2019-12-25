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Высокоскоростной электропоезд Афросиаб

В Узбекистане запустят дополнительные рейсы поездов "Афросиаб"

© Foto : Michał Huniewicz
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191225/13105289/V-Uzbekistane-k-Novomu-godu-zapustyat-dopolnitelnye-reysy-poezdov-Afrosiab.html

Жители республики получат дополнительные возможности для того, чтобы отметить праздник с родными и близкими или же просто совершить небольшое путешествие по родной стране в выходные.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. "Узбекистон темир йуллари" организует дополнительные рейсы высокоскоростного поезда "Афросиаб" №764/763 сообщением "Ташкент – Самарканд – Ташкент", сообщили в пресс-службе компании.

Пассажиры выходят из автобуса
© Sputnik / Руслан Кривобок
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Рейсы будут осуществляться 30 и 31 декабря 2019 года, а еще — 1 и 2 января 2020 года.

Национальный перевозчик также напомнил, что все льготные билеты можно покупать только в железнодорожных кассах, а электронные проездные документы со скидкой оформить невозможно. 

Ранее сообщалось, что из Ташкента в Москву и Ургенч организованы дополнительные поезда в предновогодние и новогодние дни. С 16 декабря курсирует поезд №556/555 сообщением "Ташкент – Ургенч – Ташкент", а с 14 декабря можно воспользоваться рейсом поезда №5/6 сообщением "Ташкент – Москва – Ташкент".

Теги:
транспорт, Узбекистан, Новый год, движение поездов, Поезд, Узбекистон темир йуллари



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