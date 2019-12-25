В Узбекистане запустят дополнительные рейсы поездов "Афросиаб"

Жители республики получат дополнительные возможности для того, чтобы отметить праздник с родными и близкими или же просто совершить небольшое путешествие по родной стране в выходные.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. "Узбекистон темир йуллари" организует дополнительные рейсы высокоскоростного поезда "Афросиаб" №764/763 сообщением "Ташкент – Самарканд – Ташкент", сообщили в пресс-службе компании.

Рейсы будут осуществляться 30 и 31 декабря 2019 года, а еще — 1 и 2 января 2020 года.

Национальный перевозчик также напомнил, что все льготные билеты можно покупать только в железнодорожных кассах, а электронные проездные документы со скидкой оформить невозможно.

Ранее сообщалось, что из Ташкента в Москву и Ургенч организованы дополнительные поезда в предновогодние и новогодние дни. С 16 декабря курсирует поезд №556/555 сообщением "Ташкент – Ургенч – Ташкент", а с 14 декабря можно воспользоваться рейсом поезда №5/6 сообщением "Ташкент – Москва – Ташкент".