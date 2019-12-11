Из Ташкента запускают дополнительные поезда до Москвы

Нововведения происходят, учитывая большой спрос на пассажирские поезда в предновогодние и новогодние дни.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Из Ташкента в Москву и Ургенч организованы дополнительные поезда в предновогодние и новогодние дни, сообщает "Узбекистон темир йуллари".

"Учитывая большой спрос на пассажирские поезда в предновогодние и новогодние дни АО O’ztemiryo’lyo’lovchi организует дополнительные рейсы", - говорится в сообщении.

Начиная с 16 декабря 2019 года по 07 января 2020 года назначается дополнительный поезд №556/555 сообщением "Ташкент – Ургенч – Ташкент", а с 14 декабря 2019 года по 11 января 2020 года назначается дополнительный рейс поезда №5/6 сообщением "Ташкент – Москва – Ташкент".

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При покупке билетов на поезда межгосударственного сообщения в зависимости от сроков предварительной покупке имеется скидка до 55% от тарифной стоимости билета.

Напомним, что с 5 по 22 декабря, а потом с 1 по 6 января компании Uzbekistan Airways и "Узбекистон темир йуллари" продают студентам и учащимся билеты на внутренние рейсы со скидкой 50%.

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Компаниям поручено увеличить количество мест на транспорте, а также в трехдневный срок открыть выездные кассы в местах, рекомендованных руководителями учебных заведений.