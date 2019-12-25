Генпрокуратура: врачи использовали строительный гипс вместо медицинского

На заседании республиканской межведомственной комиссии по борьбе с коррупцией, вопрос использования строительного гипса при переломах рассматривался наряду с ошибками и недостатками в системе здравоохранения.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. За последние два года в Узбекистане использовали 351 тонну строительного гипса в более чем 270 тысячах случаев лечения переломов, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

На заседании республиканской межведомственной комиссии по борьбе с коррупцией, вопрос использования строительного гипса при переломах рассматривался наряду с ошибками и недостатками в системе здравоохранения.

На вопрос, почему врачи не используют медицинский гипс, чиновники ответили, что в Узбекистане не производят медицинского гипса. Создание какого-либо предприятия по производству медицинского гипса в стране не рассматривалось или не инициировалось министерством здравоохранения.

"Применение строительного гипса негативно влияет на кости и кожу. Также проявляется аллергия. Медики это прекрасно знают," - сказал Генпрокурор Нигматилла Юлдашев.

Напомним, накануне, работа министерства здравоохранения также была подвергнута резкой критике со стороны председателя Сената Танзилы Нарбаевой.

На заседании кенгаша Сената Олий Мажлиса Узбекистана говорили о том, что в последние годы участились случаи пищевых отравлений. В основном такие случаи происходили на предприятиях общественного питания, в учреждениях дошкольного и общего среднего образования.

Только в 2017-2019 годах зафиксировано 154 случая, в результате которых пострадало 1 700 граждан, 665 из них - дети. При этом 15 человек скончались.