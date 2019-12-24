Танзила Нарбаева раскритиковала работу министра здравоохранения

Только в 2017-2019 годах зафиксировано 154 таких случаев, в результате которых пострадало 1700 граждан, 665 из них дети. При этом 15 человек скончались.

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. На заседании кенгаша Сената Олий Мажлиса Узбекистана говорили о том, что в последние годы участились случаи пищевых отравлений. В основном они имеют место на предприятиях общественного питания, в учреждениях дошкольного и общего среднего образования, говорится на сайте Сената Олий Мажлиса.

Только в 2017-2019 годах зафиксировано 154 таких случаев, в результате которых пострадало 1700 граждан, 665 из них дети. При этом 15 человек скончались.

Во многих случаях причиной становится то, что пункты общественного питания — столовые, кафе, рестораны и другие объекты — построены без соблюдения санитарных требований, которые должны быть заложены еще на стадии их проектирования.

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Кроме того, отсутствуют условия для надлежащего хранения пищевых продуктов, оснащение столовых образовательных учреждений также не на должном уровне, отмечалось на совещании. Персонал предприятий общественного питания не проходит периодического медицинского обследования, у поваров и подсобных работников отсутствуют знания о технологических требованиях по приготовлению блюд.

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В ходе изучения выявлено, что в 1533 учреждениях дошкольного образования Узбекистана используется привозная питьевая вода. При этом в большей части из них не установлены соответствующие гигиенические емкости.

"Настоятельно требуется улучшение материально-технической базы столовых 5854 государственных учреждений дошкольного образования, для чего необходимы средства в размере 391 млрд сумов," — говорится в сообщении Сената.

По итогам Кабинету Министров поручено до 1 февраля 2020 года внести законопроект "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а до 1 апреля 2020 года разработать проект программы комплексных мер по совершенствованию системы здорового питания в сфере дошкольного и общего среднего образования.