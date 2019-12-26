Самолет рейса Москва-Ташкент вернулся в аэропорт из-за здоровья пассажира

Также в компании предупредили, что в связи с этим ожидается задержка рейса HY-101 (Ташкент - Нью-Йорк) примерно на час позже запланированного.

ТАШКЕНТ, 26 дек - Sputnik. Самолет, направляющийся рейсом Москва-Ташкент HY-602, вернулся обратно в аэропорт Внуково из-за ухудшения здоровья пассажира, сообщается в Telegram-канале Uzbekistan Airways.

"Самолет благополучно приземлился в 01.10 по московскому времени, пассажиру оказана необходимая помощь. Повторный вылет в аэропорт назначения запланирован на 02.30 по московскому времени. Прилет в Ташкент - предварительно в 08.00 (время указано местное)", - говорится в сообщении.

Также в компании предупредили, что в связи с этим ожидается задержка рейса HY-101 (Ташкент - Нью-Йорк) примерно на час позже запланированного.

Авиакомпания принимает все необходимые меры для предотвращения задержки данного рейса и приносит извинения за возникшие неудобства.

Самолет UzAirways совершил экстренную посадку в Самаре >>

Напомним, в начале декабря самолет Uzbekistan airways совершил экстренную посадку в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира.

Авиалайнер совершал рейс HY-607 по маршруту Бухара-Москва (Внуково), однако в середине полета одному из пассажиров внезапно стало плохо. Из-за этого самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Самаре.