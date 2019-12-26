Филиалы еще 6 российских вузов откроются в Узбекистане уже в 2020 году

По открытию трех филиалов решения уже приняты, обращение узбекской стороны о создании дополнительно трех филиалов в процессе рассмотрения.

ТАШКЕНТ, 26 дек - Sputnik. Филиалы еще шести вузов России планируется открыть в Узбекистане. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в Узбекистане Владимира Тюрденева.

По данным посла, в следующем году в республике планируется открыть филиалы Астраханского государственного технического университета, Санкт-Петербургского горного университета и Пермской государственной фармацевтической академии. "Параллельно рассматриваются обращения узбекской стороны о создании филиалов МГТУ имени Баумана, Московского архитектурного института, Государственного института русского языка", - добавил он.

Образовательная отрасль, по словам дипломата, одна из самых многообещающих в двусторонних отношениях.

За год в Узбекистане открылось шесть филиалов российских вузов

Согласно оценкам российской стороны, в РФ сегодня обучаются около 28 тысяч студентов из Узбекистана. "Это один из лидирующих показателей в России среди зарубежных стран. Имеется договоренность о дальнейшем наращивании бюджетных квот для граждан республики", - резюмировал Тюрденев.

В Узбекистане образование в российских вузах пользуется повышенным спросом. Ранее замминистра науки и высшего образования РФ Марина Боровская в ходе заседания подкомиссии сообщила, что число студентов из Узбекистана, обучающихся в российских вузах за последний год выросло почти на тысячу человек и достигло 26,5 тысячи. По данным российского министерства три филиала российских вузов, работающих в Ташкенте уже несколько лет готовят 1,9 тысячи студентов. Это филиалы МГУ имени М.В. Ломоносова, Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова и Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина. В течение 2019 года число филиалов российских вузов в республике выросло до десяти.