00:31 27 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB152.94
  • EUR10542.23
  • USD9516.37
Поиск
Посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев

"Чувствительный вопрос": Тюрденев о качестве преподавания русского языка в Узбекистане

Sputnik / Юрий Корсунцев
Общество
Получить короткую ссылку
19720
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1276/82/12768271.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191226/13113519/Chuvstvitelnyy-vopros-Tyurdenev-o-prepodavanii-russkogo-yazyka-v-Uzbekistane.html

Владимир Тюрденев отметил, что в Узбекистане есть огромный интерес к русскому языку, однако высококвалифицированных преподавателей не хватает. И власти республики понимают эту проблему.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев на пресс-конференции по итогам года рассказал о проблемах русского языка в республике. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Недавно меня пригласили на встречу с министром народного образования (Шерзодом Шерматовым — ред.) для разговора об изучения русского языка в средних учебных заведениях Узбекистана. То, что я услышал, не совсем радостные вещи, но я был удовлетворен тем, что наши озабоченности, мои и моих сотрудников, и озабоченности министра — совпадают. Мне было прямо сказано, что нужно принимать экстренные меры по повышению качества преподавания", — заявил Владимир Тюрденев.

Он отметил, что узбекские партнеры создали 14 центров по подготовке и переподготовке преподавателей, но качество преподавания за последние десятилетия очень упало, потому нужны дополнительные меры.

"В Министерстве народного образования все это понимают и хотят получить от нас содействие в преломлении этой тенденции. И, мне кажется, абсолютно правильно выстраивается концепция, что это надо делать на основе повышения качества работы местных преподавателей", — отметил российский посол.

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Тюрденев: решается вопрос нехватки учителей русского языка в Узбекистане
В свое время Россия предлагала Узбекистану "пойти по таджикскому варианту" в этом вопросе, рассказал он.

"Инициатор этой идеи — Валентина Ивановна Матвиенко (председатель Совфеда РФ — ред.). Туда (в Таджикистан — ред.) были направлены преподаватели русского языка, которые работают в школах, ведут и другие предметы. Я обратился с этим предложением к узбекским партнерам. Они долго думали, а потом сказали, что такой вариант их не устраивает, поскольку такой шаг позволит охватить 10-20 школ, а в республике их тысячи", — сказал посол.

При этом он отметил, что проблемы с преподаванием русского языка есть и в так называемых русских, и в узбекских школах, но в последних "все значительно хуже".

По словам Владимира Тюрденева, в настоящее время идет проработка вопроса о том, как российская сторона будет оказывать Узбекистану содействие в повышении качества подготовки местных преподавателей.

Посол Российской Федерации в Узбекистане Владимир Тюрденев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Тюрденев: наследие Пушкина и сегодня объединяет народы России и Узбекистана
"Приезжают волонтеры, открываются курсы. Также сейчас ждем ответа узбекской стороны на предложение о создании в республике представительства Института русского языка — ведь это та самая база для подготовки преподавателей", — отметил он.

Кроме того, планируется направить в Узбекистан экспертов для определения качества работы педагогов, чтобы помочь им повысить квалификацию.

"Например, провести какие-то экзамены, чтобы понять уровень, чтобы было от чего отталкиваться. Но быстро это не сделать. В советское время Узбекистан обладал высококвалифицированными русистами. И сейчас представители республики — специалисты в области русской филологии занимают первые места на многих конкурсах. Проблема в том, что их осталось мало. Это чувствительный вопрос, будем работать, уже работаем. Но так же, как в ситуации с трудовой миграцией, — быстро все не сдвинется", — сказал посол РФ.

При этом он отметил, что интерес к русскому языку в Узбекистане есть, и он огромен.

Теги:
Министерство народного образования Узбекистана, школы, Узбекистан, Владимир Тюрденев, русский язык



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Санта на сёрфе, фейерверки и танцы: новогодние традиции разных стран мира
Официальный представитель МИД России в желетке Sputnik
Мария Захарова присоединилась к флешмобу в поддержку Sputnik Эстония — видео
В каких округах пройдут повторные выборы
В каких округах пройдут повторные выборы — список кандидатов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться