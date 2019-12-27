Трансплантация органов в Узбекистане: кто может стать донором

По новым правилам, реципиент с донором почки или доли печени, среди прочего, могут быть госпитализированы и получить сопутствующую медпомощь за счет госфинансирования.

ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. Постановлением Кабмина внесены изменения во Временное положение о порядке близкородственной трансплантации почки и/или доли печени.

Поправки коснулись списка родственников, кто может пожертвовать свою почку или долю печени. В перечень вошли:

В Узбекистане могут разрешить трансплантацию сердца

дети в отношении родителей – в первой степени родства;

внуки в отношении дедушки и бабушки, а также дядя и тетя со своими племянниками – во второй степени родства;

правнук в отношении прадедушки и прабабушки, а также дядя и тетя со своими племянниками – в третьей степени родства;

двоюродные браться и сестры – в четвертой степени родства;

супруги, прожившие не менее 3 лет в зарегистрированном браке, и все их родственники в перечисленных степенях родства;

сводные братья и сестры;

усыновленные 3 года назад дети со своими родителями–усыновителями.

Госпитализация реципиента с донором, а также вся сопутствующая медпомощь осуществляются за счет средств госбюджета.

Расширился и список медучреждений, где отныне могут быть проведены операции, в их числе Республиканский специализированный научно-практический медцентр нефрологии и трансплантации почки, Республиканский многопрофильный медцентр имени У. Халмуратова в Каракалпакстане, а также бухарский, навоийский, наманганский, самаркандский и хорезмский областные многопрофильные медцентры.

Временное положение о трансплантации будет действовать, пока не вступит в силу закон "О трансплантации органов, тканей и (или) клеток человека". Законопроект разработан еще в августе 2017 года. Летом 2018-го правительство внесло документ в Законодательную палату. Тогда его направили на доработку. Дальнейшая судьба документа неизвестна.