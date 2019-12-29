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Пограничный пункт, архивное фото

На границе Узбекистана и Таджикистана откроют новый погранпост

© Sputnik
Общество
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https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1285/36/12853617.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191229/13128663/Na-granitse-Uzbekistana-i-Tadzhikistana-otkroyut-novyy-pogranpost.html

КПП планируют открыть в городе Баландчакир - административном центре Янгиабадского района Джизакской области. Он станет 18-м по счету.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В ближайшее время на таджикско-узбекской границе будет открыт новый контрольно-пропускной пункт, сообщает Sputnik Таджикистан.

Известно, что строительство нового погранпоста уже почти завершено. Он будет предназначен для пропуска людей и автомобилей.

Пограничники на Таджикско-афганская границе.
© Sputnik / Амир Исаев
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По словам главы МИД Узбекистана Ильхома Неъматова, еще три года назад граница между двумя республиками была почти полностью закрыта, однако теперь страны связывают 17 пропускных пунктов.

Строящийся КПП станет 18-м по счету.

Погранпереход планируют открыть в городе Баландчакир - административном центре Янгиабадского района Джизакской области.

Протяженность государственной границы двух республик составляет более 1,33 тысячи километра. После распада СССР около 20% линии таджикско-узбекской госграницы оставались неделимитированной.

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Теги:
контрольный пункт, граница, Узбекистан, Таджикистан



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