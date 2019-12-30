Антимонопольный комитет проверил магазины на наличие фейков

Из 80 проверенных магазинов в регионах страны были изъяты 245 видов кондитерских изделий, которые не соответствуют заявленному качеству.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Региональные управления Антимонопольного комитета совместно с представителями хокимиятов областей и районов начали работу по выявлению нарушений соответствия цены и качества товаров, представленных на внутреннем рынке. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В результате мониторинга с рынка были ликвидированы товары, не соответствующие требованиям законов "О конкуренции" и "О защите прав потребителей".

Отмечается, что из 80 проверенных магазинов в регионах страны были изъяты 245 видов кондитерских изделий, которые не соответствуют заявленному качеству. Вся продукция отправлена в специальную лабораторию для изучения.

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По итогам работ полная информация будет опубликована на сайте antimon.gov.uz.