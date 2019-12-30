Узбекистан вводит безвизовый режим для резидентов ОАЭ

Получить статус резидента Объединенных Арабских Эмиратов могут люди, работающие в частной компании или государственном секторе в ОАЭ, инвестирующие в бизнес в стране или покупающие там недвижимость.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. С 1 января 2020 года граждане стран, имеющих статус резидента Объединенных Арабских Эмиратов, смогут въезжать в Узбекистан без виз. Соответствующий указ подписал президент республики Шавкат Мирзиёев, документ опубликован на портале Lex.uz.

Резидентам ОАЭ требуется предоставить оригинал резидентской визы, срок действия которой на момент въезда в РУз должен составлять не менее 90 дней.

Получить статус резидента ОАЭ могут люди, работающие в частной компании или государственном секторе в Эмиратах, инвестирующие в бизнес в стране или покупающие там недвижимость.

Напомним, с 20 марта Узбекистан ввел для граждан Объединенных Арабских Эмиратов безвизовый режим сроком на 30 дней.