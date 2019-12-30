Узбекистан вводит безвизовый режим для резидентов ОАЭ

Получить статус резидента Объединенных Арабских Эмиратов могут люди, работающие в частной компании или государственном секторе в ОАЭ, инвестирующие в бизнес в стране или покупающие там недвижимость.
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. С 1 января 2020 года граждане стран, имеющих статус резидента Объединенных Арабских Эмиратов, смогут въезжать в Узбекистан без виз. Соответствующий указ подписал президент республики Шавкат Мирзиёев, документ опубликован на портале Lex.uz.
Согласно внесенным дополнениям, выделяется дополнительная квота приема до 1 процента от общего количества абитуриентов, поступающих в вузы на основе государственного гранта, для выпускников домов "Мехрибонлик" и Детских городков, являющихся круглыми сиротами.
Несмотря на множество предупреждений и активную работу правоохранительных органов, мошенников до сих пор много. Они предлагают покупателям автомобили от имени различных лизинговых и кредитных организаций.