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Проведение исследования в лаборатории

В Китае зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии

© CC0 / pixabay
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191231/13142975/V-Kitae-zafiksirovana-vspyshka-neizvestnoy-pnevmonii.html

По данным властей, медики выясняют, к какому виду относится распространившееся заболевание. Больным проводится изолированное лечение.

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. В китайском Ухане непрерывно выявляются случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения, заявили власти города. Об этом сообщает РИА Новости.

"В связи с непрерывным выявлением случаев воспаления легких неизвестного происхождения просим все медицинские учреждения вести статистику и отслеживать ситуацию с больными и немедленно сообщать об этом", — говорится в сообщении городского комитета по здравоохранению, распространенном в понедельник.

© Sputnik / Денис Абрамов
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Медики выясняют, к какому виду относится распространившееся заболевание. Больным проводится изолированное лечение.

В декабре в Ухане было зафиксировано 27 случаев вирусной пневмонии, семь человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Еще двое пациентов пошли на поправку, их выпишут в ближайшее время.

В Китае ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии. По данным Всемирной ассоциации здравоохранения, за время эпидемии в 2002-2003 годах в материковой части страны от заболевания умерло около 350 человек, а общее число заболевших превысило пять тысяч.

Всего в 30 государствах было зарегистрировано почти 8,5 тысячи случаев заболевания, более 900 человек скончались.

Теги:
врачи, здоровье, болезнь, Китай



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