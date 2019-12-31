В Китае зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. В китайском Ухане непрерывно выявляются случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения, заявили власти города. Об этом сообщает РИА Новости.

"В связи с непрерывным выявлением случаев воспаления легких неизвестного происхождения просим все медицинские учреждения вести статистику и отслеживать ситуацию с больными и немедленно сообщать об этом", — говорится в сообщении городского комитета по здравоохранению, распространенном в понедельник.

Медики выясняют, к какому виду относится распространившееся заболевание. Больным проводится изолированное лечение.

В декабре в Ухане было зафиксировано 27 случаев вирусной пневмонии, семь человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Еще двое пациентов пошли на поправку, их выпишут в ближайшее время.

В Китае ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии. По данным Всемирной ассоциации здравоохранения, за время эпидемии в 2002-2003 годах в материковой части страны от заболевания умерло около 350 человек, а общее число заболевших превысило пять тысяч.

Всего в 30 государствах было зарегистрировано почти 8,5 тысячи случаев заболевания, более 900 человек скончались.