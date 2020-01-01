Андижанский блогер Отабек Нуритдинов арестован

Мужчина не признает своей вины, однако прокуратура привела доказательства в виде заявлений от граждан и документов.

ТАШКЕНТ, 1 янв - Sputnik. Андижанский блогер по имени Абдуфатто Нуритдинов (известен под псевдонимом Отабек Нуритдинов) был оштрафован и арестован на 15 суток за клевету, оскорбление и мелкое хулиганство, сообщила пресс-служба прокуратуры Андижанской области.

"Хоким Асакинского района Эркинжон Якубов, директор районной школы №37 Мухайе Исакова и начальник Андижанского областного управления народного образования Фуркат Бузруков позвонили по телефону доверия МВД и попросили принять законные меры в отношении владельца аккаунта "Отабек Нуритдинов" в Facebook, который 4 августа, 7 октября и 18 октября распространил дискредитирующую, порочащую личность, состоящую из клеветы и вымысла информацию о них", - говорится в сообщении.

Также гражданин Б. Коххоров обратился в отдел внутренних дел Асакинского района и попросил принять законные меры в отношении блогера, который якобы оскорбил его нецензурными словами в общественном месте.

В ходе проверки выяснилось, что данный блогер - 23-летний уроженец Сарыасийского района Сурхандарьинской области Абдуфатто Нуритдинов.

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Сам мужчина не признал свою вину, заявив, что не считает личное мнение дискредитирующим и порочащим честь представителей государственных органов и граждан.

По информации прокуратуры, его вина доказана объяснительными, которые написали пострадавшие, а также собранными в ходе расследования публикациями и фотографиями в Facebook, показаниями и прикрепленными к ним документами, а также другими доказательствами.

Напомним, Абдуфатто Нуритдинов вел блог о коррупции.