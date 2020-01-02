В Узбекистане подорожает техосмотр автомобиля

Сертификат будет содержать QR код и электронную метку (NFC Смарт-карт), позволяющую осуществлять бесконтактный обмен данными между устройствами.

ТАШКЕНТ, 2 янв - Sputnik. В Узбекистане талон техосмотра автотранспортных средств предлагают заменить сертификатом, который будет стоить 89 200 сумов вместо нынешних 22 300 сумов, сообщается в законопроекте МВД.

"Владельцу транспортного средства, прошедшего технический осмотр, сотрудник органа ГСБДД выдает сертификат о соответствии технического состояния транспортного средства техническим регламентам по безопасности транспортных средств. За выдачу сертификата (или дубликата) взимать сбор в размере 40% от размера базовой расчетной величины (89 200 сумов)", - говоритс в сообщении.

Известно, что сертификат будет содержать QR код, предоставляющий информацию для быстрого ее распознавания с помощью специальных считывающих средств (программ), иметь специальную электронную метку (NFC Смарт-карт), позволяющую осуществлять бесконтактный обмен данными между устройствами.

Напомним, ранее президент Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по глубокому реформированию системы дорожного хозяйства Республики Узбекистан", которым предусмотрен ввод двух видов сборов для владельцев автомобилей.

Храпач назвал оптимальную ставку транспортного налога в Узбекистане >>

Экс-член Общественного совета Минтранса РФ, председатель правления ассоциации "Межрегионавтотранс" Сергей Храпач заявил, что узбекский законодатель намерен унифицировать налогооблагаемую базу, упростить расчеты. "Скорее всего, привяжут (сборы) к техосмотру транспортного средства", - сказал он в своем интервью.