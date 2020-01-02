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Впервые в Ташкенте прошло красочное шоу дронов - видео

Дроны покоряют Ташкент: сегодня снова пройдет красочное шоу - куда бежать

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200102/13150720/Drony-pokoryayut-Tashkent-segodnya-snova-proydet-krasochnoe-shou---kuda-bezhat.html

Уже сегодня все, кто не не успел на первое шоу - могут попытать счастье и прикоснуться к прекрасному!

ТАШКЕНТ, 2 янв - Sputnik. Волшебное шоу дронов, которое прошло в новогоднюю ночь в Tashkent City, повторится сегодня, 2 января, в 19:00 у главной елки столицы возле отеля Hyatt и Национальной библиотеки Узбекистана, сообщает "Газета.уз".

"Дроны, предназначенные для световых выступлений, были поставлены из Китая в декабре в количестве 300 единиц. Эту цифру планируется довести до 1000, отметили в комитете. Кроме того, их выпуск намечено наладить в Узбекистане", - говорится в сообщении.

Напомним, в первые минуты нового года в Ташкенте тысячи зрителей смогли увидеть это яркое зрелище прямо в парке, а миллионы граждан Узбекистана и зрителей со всего мира смогли наблюдать за волшебством по телелевизионной трансляции.

Уже сегодня все, кто не не успел на первое шоу - могут попытать счастье и прикоснуться к прекрасному!

Теги:
новогодние праздники, праздник, новый год, Новый год, шоу, Дрон, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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