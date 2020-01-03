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Школьники

В Узбекистане для старшеклассников создадут "Клубы молодых учителей"

Norma.uz
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200103/13158071/V-Uzbekistane-dlya-starsheklassnikov-budut-sozdany-Kluby-molodykh-uchiteley.html

Членами клуба могут стать ученики 8-11-х классов, которые хотели бы попробовать себя в качестве преподавателя.

ТАШКЕНТ, 3 янв - Sputnik. Во всех школах республики появятся "Клубы молодых учителей" для старшеклассников. Они начнут работать с 1 февраля 2020 года, сообщает Министерство народного образования.

Ученики идут на занятия
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Старшеклассники Узбекистана получат возможность выбирать предметы обучения

Членами клуба могут стать учащиеся 8-11-х классов, желающие попробовать себя в преподавательской деятельности. Школьникам предлагается выбрать один предмет, который они будут преподавать. Старшеклассников прикрепят к соответствующему преподавателю, который станет с ними заниматься.

Дважды в неделю будущие учителя будут проводить занятия по выбранному предмету, обучая своих сверстников после уроков, пояснили в ведомстве.

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Теги:
Министерство народного образования Узбекистана, преподаватель, учитель, Узбекистан



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