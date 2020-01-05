14:42 05 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB153.17
  • EUR10624.70
  • USD9507.56
Поиск

В Узбекистане началось повторное голосование

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (121)
10210
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1298/25/12982501.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200105/13162044/V-Uzbekistane-nachalos-povtornoe-golosovanie.html

Список округов, где проходит повторное голосование, а также информация о кандидатах в депутаты опубликованы на сайте Центризбиркома.

ТАШКЕНТ, 5 янв - Sputnik. Повторное голосование за кандидатов в депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана началось в 25 избирательных округах, сообщает пресс-служба ЦИК.

Избирательная урна на парламентских выборах в Узбекистане
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Где пройдут повторные выборы в Олий Мажлис — полный список округов

Список округов, где проходит повторное голосование, а также информация о кандидатах в депутаты опубликованы на сайте Центризбиркома.

Напомним, что выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса, областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов прошли 22 декабря. В них приняли участие 13 963 627 человек, что составило 67,8% от общего числа избирателей с учетом граждан, проживающих за границей.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, от пяти партий в Законодательную палату Олий Мажлиса были избраны 125 депутатов.

По итогам основных выборов, ни один из кандидатов в 22 избирательных кругах не преодолел 50-процентного барьера, а в трех избирательных округах при определении итогов была допущена арифметическая ошибка.

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (121)
Теги:
голосование, парламентские выборы, выборы, Узбекистан, ЦИК Узбекистана



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Любимые советские кинофильмы и мультфильмы: что посмотреть в праздники
Новогодний танец молодой таджички в национальном костюме на снегу под известную новогоднюю песню Jingle Bells
Jingle Bells по-таджикски, или Почему не холодно на снегу
В каких округах пройдут повторные выборы
В каких округах проходят повторные выборы — список кандидатов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться