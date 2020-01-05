В Узбекистане началось повторное голосование

Список округов, где проходит повторное голосование, а также информация о кандидатах в депутаты опубликованы на сайте Центризбиркома.

ТАШКЕНТ, 5 янв - Sputnik. Повторное голосование за кандидатов в депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана началось в 25 избирательных округах, сообщает пресс-служба ЦИК.

Список округов, где проходит повторное голосование, а также информация о кандидатах в депутаты опубликованы на сайте Центризбиркома.

Напомним, что выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса, областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов прошли 22 декабря. В них приняли участие 13 963 627 человек, что составило 67,8% от общего числа избирателей с учетом граждан, проживающих за границей.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, от пяти партий в Законодательную палату Олий Мажлиса были избраны 125 депутатов.

По итогам основных выборов, ни один из кандидатов в 22 избирательных кругах не преодолел 50-процентного барьера, а в трех избирательных округах при определении итогов была допущена арифметическая ошибка.