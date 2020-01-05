Врач потерял зрение от удара родственника пациента - Минздрав

Инцидент произошел вечером 2 января, когда в детском отделении медучреждения была оказана амбулаторная помощь одному из пациентов. У процедурной комнаты между дядей ребенка и медработниками возник конфликт.

ТАШКЕНТ, 5 янв - Sputnik. О ЧП в медучреждении Наманганской области сообщили в пресс-службе Минздрава Узбекистана.

Врач отделения экстренной медицинской помощи Учкурганского района Наманганской области в результате нападения родственника одного из пациентов потерял зрение.

Инцидент произошел вечером 2 января, когда в детском отделении больницы была оказана амбулаторная помощь одному из пациентов. У процедурной комнаты между дядей ребенка и медработниками возник конфликт (Минздрав сообщает, что инициатором конфликта был родственник ребенка). Дежурный хирург взяв скандалиста под руки, вывел его из отделения и запер входную дверь. Однако агрессивный родственник пинком выломал дверь, ворвался в медучреждение и нанес врачу сильный удар в область правого глаза.

После получения первой помощи медик в скором порядке был доставлен в Наманганский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

Ему был поставлен диагноз "Закрытая черепно-мозговая травма. Крупный травматический разрыв правого глазного яблока, вывих хрусталика глаза".

Утром 3 января врач перенес сложную операцию, однако несмотря на усилия специалистов, пациент лишился зрения на один глаз.

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Сообщения о нападении родственников пациентов на врачей поступают регулярно. Минздрав выразил надежду на скорое принятие закона об усилении ответственности за нападение на медработников. Проект закона уже прошел первое чтение в Законодательной палате Олий Мажлиса.