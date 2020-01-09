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Куда летали богатые узбекистанцы на новогодние праздники

Куда летали богатые узбекистанцы на Новый год - список самых дорогих билетов

Aviasales
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20200109/13178078/Kuda-letali-bogatye-uzbekistantsy-na-Novyy-god---spisok-samykh-dorogikh-biletov.html

Самым дорогим стал перелет двух пассажиров из Ташкента в Сингапур: за него они вынуждены были заплатить 24 миллиона сумов.

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. Аналитики туристического поисковика Aviasales рассказали о самых дорогих авиабилетах узбекистанцев на новогодние праздники.

Эксперты отмечают, что большинство жителей республики купили билеты на самолет в последний момент - максимум за неделю до вылета, соответственно, по самой высокой цене. Специалисты решили выяснить, сколько узбекистанцам пришлось заплатить, чтобы отправиться на самые дорогие курорты мира в пик зимнего сезона.

Поезд из Узбекистана на железнодорожном вокзале в Москве
Sputnik / Etvesh Stas
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Самым дорогим бронированием в эти каникулы стал перелет двух пассажиров из Ташкента в Сингапур за 24 миллиона сумов.

Вторым по дороговизне оказался перелет из Ташкента в Лос-Анджелес - стоимость билета в одну сторону составила 23 миллиона сумов.

Примерно столько же пришлось отдать туристу, отправившемуся в столицу Таиланда - Бангкок. Такое авиапутешествие обошлось в 22,5 миллиона сумов.

Не менее затратным получился перелет из Ташкента в Сингапур: пассажиры вынуждены были отдать за него 17,8 миллиона сумов.

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17,5 миллиона сумов заплатили туристы за возможность провести новогодние каникулы в Дубае. На 500 тысяч сумов дешевле вышла поездка из Ташкента на Пхукет.

А вот перелет в Анкару обошелся пассажирам в 15,5 миллиона сумов.

За 15 и 14 млн соответственно туристы отправились отмечать Новый год в Тбилиси. Замыкает рейтинг самых дорогих перелетов рейс из Ташкента в Екатеринбург за 12,6 миллиона сумов.

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Теги:
перелеты, Новый год, Самолет, авиабилет, Путешествие



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