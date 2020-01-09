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Бутылки с виски на полках

Узбекистанцев, выявивших контрафактный алкоголь и сигареты, будут поощрять

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Также Министерство финансов предлагает пересмотреть запрет на рекламу алкогольной продукции и утвердить список площадок, где производители смогут размещать рекламные объявления.

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. В Узбекистане планируют изменить порядок реализации алкогольной и табачной продукции. Граждане, выявившие и сообщившие о ввозе в республику контрафактного алкоголя и сигарет, смогут получать за это материальное вознаграждение.

Алкогольная продукция
© Sputnik / Сергей Пятаков
В 2020-м частный сектор сможет получить оптовую лицензию на алкоголь

Причем средства на это будут выделяться из штрафов, наложенных на нарушителей. Новую систему стимулирования граждан предлагается внедрить с 1 декабря.

Это следует из проекта президентского постановления, доступного для обсуждения на портале СОВАЗ до 22 января.

Кроме того, документ предусматривает лишение предприятий лицензии на производство алкогольной и табачной продукции, если каждые полгода будет использовано менее 30% от годового объема производства.

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С 1 марта предприятия, продающие алкоголь в розницу, должны быть переведены на НДС, а до 1 апреля предлагается создать портал электронных продаж производимого алкоголя для оптовых и розничных фирм.

Документ также предлагает пересмотреть порядок выдачи разрешения на рекламу алкоголя:

  • во внутренних помещениях гостиниц, предприятий торговли и общественного питания;
  • на официальных сайтах производителей и торговых предприятий с указанием возрастных ограничений;
  • на железнодорожном и воздушном транспорте;
  • по телевидению в промежутке с 22.00 до 07.00.

Разрешение не касается бесплатного распространения образцов пенных и натуральных винных продуктов.

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Теги:
сигареты, алкоголь, контрафакт, вознаграждение



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