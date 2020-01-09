Узбекистанцев, выявивших контрафактный алкоголь и сигареты, будут поощрять

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. В Узбекистане планируют изменить порядок реализации алкогольной и табачной продукции. Граждане, выявившие и сообщившие о ввозе в республику контрафактного алкоголя и сигарет, смогут получать за это материальное вознаграждение.
Причем средства на это будут выделяться из штрафов, наложенных на нарушителей. Новую систему стимулирования граждан предлагается внедрить с 1 декабря.
Это следует из проекта президентского постановления, доступного для обсуждения на портале СОВАЗ до 22 января.
Кроме того, документ предусматривает лишение предприятий лицензии на производство алкогольной и табачной продукции, если каждые полгода будет использовано менее 30% от годового объема производства.
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С 1 марта предприятия, продающие алкоголь в розницу, должны быть переведены на НДС, а до 1 апреля предлагается создать портал электронных продаж производимого алкоголя для оптовых и розничных фирм.
Документ также предлагает пересмотреть порядок выдачи разрешения на рекламу алкоголя:
- во внутренних помещениях гостиниц, предприятий торговли и общественного питания;
- на официальных сайтах производителей и торговых предприятий с указанием возрастных ограничений;
- на железнодорожном и воздушном транспорте;
- по телевидению в промежутке с 22.00 до 07.00.
Разрешение не касается бесплатного распространения образцов пенных и натуральных винных продуктов.